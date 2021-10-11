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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

11.10.2021 18:34



***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi İçereköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi Blok No: 10-12 İç Kapı No: 57 Ataşehir/ İSTANBUL

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
İçereköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi Blok No: 10-12 İç Kapı No: 57 Ataşehir/ İSTANBUL 90 216 577 69 21 90 216 577 69 25

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
VBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Phexum Yazılım Ltd. Şti Yapay zeka yazılımları 10000 3000 TRY 30 İştirak
VBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı Ortaklık
VBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969641


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 23,76 244.221.597 % 10,00  
PENTA 192,50 19.317.498 % 10,00  
MERIT 23,16 9.361.898 % 9,97  
GSDDE 4,30 44.187.700 % 9,97  
KSTUR 226,20 605.537 % 9,97  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,0384 9,0402 % 0,43  
Euro 10,4230 10,4327 % 0,34  
Sterlin  
Frank  
Riyal  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.760 5,19  
Altın Gr. 511 511 3,69  
Cumhuriyet 3.396 3.447 45,00  
Tam 3.379 3.464 43,91  
Yarım 1.633 1.675 21,24  
Çeyrek 819 838 10,62  
Gümüş.Ons 22,53 22,57 -0,04  
Gümüş Gr. 6,54 6,55 0,01  
B. Petrol 83,40 83,40 -0,25  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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