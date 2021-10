***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi İçereköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi Blok No: 10-12 İç Kapı No: 57 Ataşehir/ İSTANBULİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Faksİçereköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi Blok No: 10-12 İç Kapı No: 57 Ataşehir/ İSTANBUL 90 216 577 69 21 90 216 577 69 25Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkPhexum Yazılım Ltd. Şti Yapay zeka yazılımları 10000 3000 TRY 30 İştirakVBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı OrtaklıkVBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969641BIST