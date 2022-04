***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiVBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkPhexum Yazılım A.Ş. Yapay zeka yazılımları 50000 15000 TRY 30 İştirakVBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı OrtaklıkVBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı OrtaklıkVBT Albania Sh.P.K Yazılım 6000000 6000000 ALL 100 Bağlı OrtaklıkBUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Telekomünikasyon 16000000 8000000 TRY 50 İŞTİRAKPD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret AŞ Yazılım ve Veri Analizi 1500000 768000 TRY 51,2 Bağlı Ortaklık