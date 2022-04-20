***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.04.2022 19:17
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
VBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Phexum Yazılım A.Ş. Yapay zeka yazılımları 50000 15000 TRY 30 İştirak
VBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı Ortaklık
VBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
VBT Albania Sh.P.K Yazılım 6000000 6000000 ALL 100 Bağlı Ortaklık
BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Telekomünikasyon 16000000 8000000 TRY 50 İŞTİRAK
PD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret AŞ Yazılım ve Veri Analizi 1500000 768000 TRY 51,2 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022419
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0079
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7105
En Düşük
14,6991
18:0515,9501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
15,9646
En Düşük
15,9350
18:05922,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,25
|Açılış
|: 922,80
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
923,33
En Düşük
922,53
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7005
|14,7105
|% 0,05
|
|Euro
|15,9331
|15,9501
|% 0,00
|
|Sterlin
|19,1027
|19,1985
|% 0,02
|
|Frank
|15,3643
|15,4569
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9088
|3,9284
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|0,06
|
|Altın Gr.
|923
|923
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,69
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|-0,22
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında