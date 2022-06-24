***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.06.2022 19:04
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
VBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Phexum Yazılım A.Ş. Yapay zeka yazılımları 50000 15000 TRY 30 İştirak
VBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı Ortaklık
VBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
VBT Albania Sh.P.K Yazılım 6000000 6000000 ALL 100 Bağlı Ortaklık
BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Telekomünikasyon 16000000 8000000 TRY 50 İŞTİRAK
Datamınd Bilişim AŞ. Yazılım ve Veri Analizi 5500000 2816000 TRY 51,2 Bağlı Ortaklık
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin bağlı ortaklığı PD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 2021 Olağan Genel kurulunu gerçekleştirmiş olup Olağan Genel Kurulda şirket unvanının Datamınd Bilişim AŞ olarak değiştirilmesine ve şirket sermayesinin1.500.000 TL'den 5.500.000 TL artırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin bağlı ortaklıklığımız olan Datamınd Bilişim AŞ'de bulunan hisse oranı olan % 51,2 değişmemiştir.
Sözkonusu değişiklikler tescil edilmiş ve Ticaret Sicilde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039244
BIST
12:392.527
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -26,90
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
12:3916,7354
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,1490
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
12:3917,7212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,1060
|Açılış
|: 17,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
12:39988,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,24
|Açılış
|: 988,86
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler12:39
|SANEL
|7,92
|6.818.653
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.258.768
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.133.101
|% 9,96
|
|GENTS
|5,08
|22.220.938
|% 9,01
|
|ATSYH
|49,00
|245.000
|% 8,89
|
|MZHLD
|80,20
|2.398.301
|% -9,99
|
|SNKRN
|23,20
|454.047
|% -9,94
|
|KRSTL
|6,96
|1.557.495
|% -9,61
|
|KSTUR
|198,30
|46.006
|% -8,19
|
|BALAT
|11,95
|67.565
|% -8,08
|
|THYAO
|50,20
|2.115.872.692
|% -0,10
|
|SISE
|21,56
|925.140.441
|% -0,92
|
|EREGL
|27,86
|739.680.616
|% 0,00
|
|ASELS
|24,02
|493.567.892
|% -2,20
|
|SAHOL
|20,32
|454.514.545
|% -1,45
|
|ODAS
|3,17
|256.514.658
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|325.901.751
|% -2,10
|
|TSKB
|2,07
|96.406.895
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,55
|115.861.575
|% -1,92
|
|SISE
|21,56
|925.140.441
|% -0,92
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7245
|16,7354
|% -0,88
|
|Euro
|17,6926
|17,7212
|% -0,59
|
|Sterlin
|20,4977
|20,6004
|% -0,76
|
|Frank
|17,3804
|17,4851
|% -0,95
|
|Riyal
|4,4426
|4,4649
|% -0,97
|
|12:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|12,38
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|6.594
|6.693
|-31,00
|
|Tam
|6.576
|6.675
|-187,00
|
|Yarım
|3.228
|3.265
|-91,00
|
|Çeyrek
|1.617
|1.632
|-46,00
|
|Gümüş.Ons
|21,50
|21,54
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|11,55
|11,57
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,27
|