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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.06.2022 19:04
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
VBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Phexum Yazılım A.Ş. Yapay zeka yazılımları 50000 15000 TRY 30 İştirak
VBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı Ortaklık
VBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
VBT Albania Sh.P.K Yazılım 6000000 6000000 ALL 100 Bağlı Ortaklık
BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Telekomünikasyon 16000000 8000000 TRY 50 İŞTİRAK
Datamınd Bilişim AŞ. Yazılım ve Veri Analizi 5500000 2816000 TRY 51,2 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin bağlı ortaklığı PD Anadolu Araştırma Danışmanlık Eğitim ve Bilişim Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi 2021 Olağan Genel kurulunu gerçekleştirmiş olup Olağan Genel Kurulda şirket unvanının Datamınd Bilişim AŞ olarak değiştirilmesine ve şirket sermayesinin1.500.000 TL'den 5.500.000 TL artırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin bağlı ortaklıklığımız olan Datamınd Bilişim AŞ'de bulunan hisse oranı olan % 51,2 değişmemiştir.
Sözkonusu değişiklikler tescil edilmiş ve Ticaret Sicilde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039244


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SANEL 7,92 6.818.653 % 10,00  
MAKIM 17,11 37.258.768 % 9,96  
IHAAS 29,14 2.133.101 % 9,96  
GENTS 5,08 22.220.938 % 9,01  
ATSYH 49,00 245.000 % 8,89  
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Sterlin 20,4977 20,6004 % -0,76  
Frank 17,3804 17,4851 % -0,95  
Riyal 4,4426 4,4649 % -0,97  
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Altın Ons 1.839 1.839 12,38  
Altın Gr. 988 988 -3,64  
Cumhuriyet 6.594 6.693 -31,00  
Tam 6.576 6.675 -187,00  
Yarım 3.228 3.265 -91,00  
Çeyrek 1.617 1.632 -46,00  
Gümüş.Ons 21,50 21,54 0,37  
Gümüş Gr. 11,55 11,57 0,07  
B. Petrol 109 109 -0,27  
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