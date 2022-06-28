Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

28.06.2022 19:16
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
VBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Phexum Yazılım A.Ş. Yapay zeka yazılımları 50000 15000 TRY 30 İştirak
VBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı Ortaklık
VBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
VBT Albania Sh.P.K Yazılım 6000000 6000000 ALL 100 Bağlı Ortaklık
BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Telekomünikasyon 20000000 10000000 TRY 50 İŞTİRAK
Datamınd Bilişim AŞ. Yazılım ve Veri Analizi 5500000 2816000 TRY 51,2 Bağlı Ortaklık

Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin bağlı ortaklığı BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET'i 2021 Olağan Genel kurulunu gerçekleştirmiş olup Olağan Genel Kurulda şirket sermayesinin 16.000.000 TL'den 20.000.000 TL artırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin bağlı ortaklıklığımız olan BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'de bulunan hisse oranı % 50,00 olarak korunmuştur.
Sözkonusu değişiklikler tescil edilmiş ve Ticaret Sicilde yayınlanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039838


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:592.402
Değişim :  -3,55% |  -88,28
Açılış :  2.493  
Önceki Kapanış :  2.490  
En Yüksek
2.494 En Düşük
2.402
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORCAY 18,35 114.399.779 % 9,95  
COSMO 11,54 1.063.045 % 9,90  
RTALB 6,79 74.731.359 % 9,89  
TURSG 5,35 477.643.532 % 9,86  
ULUSE 222,70 24.518.741 % 9,43  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 16,6020 16,6036 % -0,47  
Euro 17,3262 17,4200 % -0,76  
Sterlin 20,0718 20,1725 % -0,94  
Frank 17,3210 17,4253 % -0,17  
Riyal 4,4111 4,4333 % -0,45  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.816 1.817 -3,16  
Altın Gr. 970 970 -5,93  
Cumhuriyet 6.500 6.599 -26,00  
Tam 6.471 6.606 -31,00  
Yarım 3.167 3.230 -16,00  
Çeyrek 1.586 1.614 -8,00  
Gümüş.Ons 20,76 20,79 -0,08  
Gümüş Gr. 11,07 11,08 -0,11  
B. Petrol 114 114 0,18  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru