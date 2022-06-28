***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
28.06.2022 19:16
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
VBT Akademi AŞ. Yazılım Eğitimleri 50000 50000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
Phexum Yazılım A.Ş. Yapay zeka yazılımları 50000 15000 TRY 30 İştirak
VBT Europe AG Yazılım 100000 51000 CHF 51 Bağlı Ortaklık
VBT Software (UK) Limited Yazılım 50000 50000 GBP 100 Bağlı Ortaklık
VBT Albania Sh.P.K Yazılım 6000000 6000000 ALL 100 Bağlı Ortaklık
BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Telekomünikasyon 20000000 10000000 TRY 50 İŞTİRAK
Datamınd Bilişim AŞ. Yazılım ve Veri Analizi 5500000 2816000 TRY 51,2 Bağlı Ortaklık
Diğer Hususlar
Açıklama Şirketimizin bağlı ortaklığı BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKET'i 2021 Olağan Genel kurulunu gerçekleştirmiş olup Olağan Genel Kurulda şirket sermayesinin 16.000.000 TL'den 20.000.000 TL artırılmasına karar verilmiştir. Şirketimizin bağlı ortaklıklığımız olan BUZ İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'de bulunan hisse oranı % 50,00 olarak korunmuştur.
Sözkonusu değişiklikler tescil edilmiş ve Ticaret Sicilde yayınlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039838
BIST
17:592.402
En Yüksek
|Değişim
|: -3,55%
|| -88,28
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.402
17:5916,6055
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0767
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
17:5917,4093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1439
|Açılış
|: 17,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3302
17:59968,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -7,87
|Açılış
|: 968,24
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ORCAY
|18,35
|114.399.779
|% 9,95
|
|COSMO
|11,54
|1.063.045
|% 9,90
|
|RTALB
|6,79
|74.731.359
|% 9,89
|
|TURSG
|5,35
|477.643.532
|% 9,86
|
|ULUSE
|222,70
|24.518.741
|% 9,43
|
|LIDFA
|12,60
|77.381.235
|% -10,00
|
|BASCM
|3,78
|786.808
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|443.066.211
|% -9,99
|
|RODRG
|20,08
|9.137.840
|% -9,96
|
|YEOTK
|58,45
|87.030.549
|% -9,94
|
|THYAO
|46,18
|5.042.324.240
|% -3,87
|
|SISE
|20,68
|1.941.516.508
|% -3,45
|
|EREGL
|26,54
|1.633.279.930
|% -3,70
|
|ASELS
|22,68
|1.409.849.753
|% -2,24
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|EKGYO
|2,53
|585.829.802
|% -3,44
|
|YKBNK
|4,29
|919.476.940
|% -4,03
|
|ODAS
|2,90
|608.444.116
|% -4,92
|
|TSKB
|2,02
|352.494.645
|% -2,42
|
|AKBNK
|8,02
|1.201.669.338
|% -3,49
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6020
|16,6036
|% -0,47
|
|Euro
|17,3262
|17,4200
|% -0,76
|
|Sterlin
|20,0718
|20,1725
|% -0,94
|
|Frank
|17,3210
|17,4253
|% -0,17
|
|Riyal
|4,4111
|4,4333
|% -0,45
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-3,16
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-5,93
|
|Cumhuriyet
|6.500
|6.599
|-26,00
|
|Tam
|6.471
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.167
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,76
|20,79
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,07
|11,08
|-0,11
|
|B. Petrol
|114
|114
|0,18
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59EGEEN
Yüzde -7.87 oranında düşüşle 2, 303.70 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 616 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde -8.47 oranında düşüşle 30.68 lira fiyatla işlem gören hissede 814, 940 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -84, 16 kaybederek (% -3.11 ) 2, 623
-
17:56XU100
Endeks 2, 416 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 97 altında . İşlem hacmi 29, 640.00 milyon TL de
-
17:54SEKUR
Yüzde -8.04 oranında düşüşle 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 557 adet işlem