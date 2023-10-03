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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.10.2023 18:32
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Zahide Koçyiğit Direktör 01.01.2021 02165776921 info@vbt.com.tr - -
Özlem Nazlı Arıkan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 03.01.2022 05469023792 yatirimciiliskileri@vbt.com.tr Düzey3,Kurumsal Yönetim,Kredi Derecelendirme,Türev Düzey 3 No:214125 Kredi Derecelendirme No 902128 Türev Araçlar No 902448 Kurumsal Yönetim Drerecelendirme No 703343




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199175


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BFREN 7.413,80 21.351.744 % 10,00  
CMBTN 982,50 175.146.802 % 10,00  
EGEEN 9.196,30 1.359.022.355 % 10,00  
HUBVC 9,68 36.719.190 % 10,00  
KONYA 6.409,30 588.901.837 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 27,5033 27,5357 % 0,32  
Euro 28,7832 28,8912 % 0,35  
Sterlin 33,1499 33,3162 % 0,23  
Frank 29,7593 29,9386 % -0,02  
Riyal 7,3130 7,3496 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.823 -4,68  
Altın Gr. 1.614 1.614 1,13  
Cumhuriyet 11.084 11.251 35,00  
Tam 10.840 10.971 31,00  
Yarım 5.437 5.502 10,00  
Çeyrek 2.710 2.751 5,00  
Gümüş.Ons 21,15 21,18 0,12  
Gümüş Gr. 18,74 18,77 0,19  
B. Petrol 91,22 91,22 0,51  
Seans Raporu 18:05
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Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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