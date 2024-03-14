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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

14.03.2024 18:43
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
BİROL BAŞARAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 27.03.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyelikleri Yönetim Kurulu Üyelikleri Evet 46.923 A,B Bağımsız Üye Değil -
NEZİH MEKİKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Genel Müdür Yardımcısı - Evet Bağımsız Üye Değil
SELİM SELVİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 16.03.2021 İcrada Görevli Değil - - Evet Bağımsız Üye Hayır Denetlemeden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi: Üye Kurumsal Yönetim Komitesi: Üye
MUSTAFA ATAKAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bilgisayar Mühendisi 24.03.2022 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012744 Değerlendirilmedi Hayır DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYESİ,RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYE,KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYE
TAYFUN YURDAGÜL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bilgisayar Mühendisi 14.03.2024 İcrada Görevli Genel Müdür Evet 3.21 B Grubu Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1258908


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