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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

16.08.2022 18:30
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/08/2022
Karar Sayısı
2022-29
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                            Vbt Yazılım A.Ş.'nin 16 Ağustos 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiş olan 01.01.2022 – 30.06.2022 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, N 14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne göre düzenlenmiş ve sınırlı bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve yönetim kurulu faaliyet raporu şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, tarafımızdan incelenmiş olup,
-Finansal tablo ve  faaliyet raporunun  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğini veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
-Yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Selim Selvi (Denetim Komitesi Başkanı)
Mustafa Atakay (Denetim Komitesi Üyesi)




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056032


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Yarım 3.347 3.393 -5,00  
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Gümüş Gr. 11,51 11,53 -0,08  
B. Petrol 93,68 93,68 1,34  
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