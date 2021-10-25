***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.10.2021 08:56
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
02/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenen "Kurumsal Sunucu Temini (Mainframe)" ihalesini 58.890.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. 10 Günlük itiraz süresinin sonunda herhangi bir itiraz bulunmaması halinde şirketimiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972109
BIST
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|DOBUR
|45,24
|2.776.657
|% 9,97
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|DOKTA
|29,38
|1.005.912
|% 9,96
|
|TSPOR
|4,43
|61.939.847
|% 9,93
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|ERBOS
|103,70
|79.058.361
|% 9,91
|
|HEDEF
|2,36
|997.565
|% 9,77
|
|ISBIR
|54,20
|116.693
|% -5,16
|
|KERVN
|0,76
|123.511
|% -5,00
|
|RALYH
|5,50
|272.181
|% -4,84
|
|SERVE
|14,60
|12.541
|% -3,95
|
|ANGEN
|23,26
|95.791.184
|% -3,65
|
|GARAN
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|% -1,32
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|GUBRF
|63,50
|290.175.957
|% 7,99
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|TUPRS
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|250.108.904
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|
|EREGL
|19,46
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|% 0,57
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|GARAN
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|638.377.492
|% -1,32
|
|YKBNK
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|177.821.592
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|81.022.468
|% 0,00
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|ODAS
|1,40
|40.901.789
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|AKBNK
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|157.884.410
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|Alış
|Satış
|%
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|% 1,66
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|Euro
|11,3726
|11,3976
|% 1,83
|
|Sterlin
|13,4087
|13,4759
|% 1,83
|
|Frank
|10,6012
|10,6651
|% 1,52
|
|Riyal
|2,5923
|2,6053
|% 1,56
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|10:46
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.797
|1.798
|5,08
|
|Altın Gr.
|565
|565
|11,64
|
|Cumhuriyet
|3.632
|3.687
|-49,00
|
|Tam
|3.613
|3.704
|63,86
|
|Yarım
|1.746
|1.792
|30,89
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|Çeyrek
|876
|896
|15,45
|
|Gümüş.Ons
|24,43
|24,46
|0,14
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|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,17
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|B. Petrol
|85,31
|85,31
|0,67
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