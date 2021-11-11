***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSosyal Güvenlik KurumuVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih11/11/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalar25.10.2021 Tarihli açıklamamız ile şirketimizin Sosyal Güvenlik Kururmundan 58.890.000,00 TL bedel ile "Kurumsal Sunucu Temini" ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu ihale için herhangi bir itiraz söz konusu olmamış ve Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme imzalanmış ve sözleşme konusu işe başlanmıştır. Teslimat 31.12.2021 tarihinden önce yapılacaktır.Kamuoyuna duyurulurSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977128BIST