***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
11.11.2021 18:23
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
11/11/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
25.10.2021 Tarihli açıklamamız ile şirketimizin Sosyal Güvenlik Kururmundan 58.890.000,00 TL bedel ile "Kurumsal Sunucu Temini" ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu ihale için herhangi bir itiraz söz konusu olmamış ve Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme imzalanmış ve sözleşme konusu işe başlanmıştır. Teslimat 31.12.2021 tarihinden önce yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977128
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|OZRDN
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|31.021.127
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|119.598.763
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|2,6435
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|
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|Satış
|%
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|1.863
|9,33
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|Altın Gr.
|592
|593
|6,28
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,49
|
|Gümüş Gr.
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|8,02
|0,21
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