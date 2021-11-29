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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

29.11.2021 08:37
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenen  "IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini " ihalesini 27.958.000,00 TL  bedel ile kazanmıştır. 10 Günlük itiraz süresinin sonunda herhangi bir itiraz bulunmaması halinde şirketimiz Sosyal  Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayacaktır. 
Kamuoyuna duyurulur. 
Saygılarımızla    





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979954


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BALAT 9,68 1.914.810 % 10,00  
YEOTK 61,10 137.303.637 % 9,99  
RALYH 17,83 28.206.877 % 9,99  
PENTA 301,80 23.094.227 % 9,99  
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Riyal 3,3176 3,3343 % 0,92  
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Altın Gr. 719 719 6,34  
Cumhuriyet 4.683 4.754 -64,00  
Tam 4.662 4.779 130,55  
Yarım 2.253 2.312 63,15  
Çeyrek 1.130 1.156 31,57  
Gümüş.Ons 23,39 23,42 0,29  
Gümüş Gr. 9,37 9,38 0,18  
B. Petrol 74,31 74,31 2,72  
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