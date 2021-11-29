***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıSosyal Güvenlik KurumuVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih15/12/2021Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenen "IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini " ihalesini 27.958.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. 10 Günlük itiraz süresinin sonunda herhangi bir itiraz bulunmaması halinde şirketimiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayacaktır.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979954BIST