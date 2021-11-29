***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
29.11.2021 08:37
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
15/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz Sosyal Güvenlik Kurumu'nca düzenlenen "IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini " ihalesini 27.958.000,00 TL bedel ile kazanmıştır. 10 Günlük itiraz süresinin sonunda herhangi bir itiraz bulunmaması halinde şirketimiz Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979954
BIST
18:051.776
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|ARMDA
|63,25
|5.361.240
|% 10,00
|
|BALAT
|9,68
|1.914.810
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|137.303.637
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|28.206.877
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|23.094.227
|% 9,99
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|IDEAS
|33,54
|48.625.622
|% -9,98
|
|DURDO
|20,86
|71.276.025
|% -9,93
|
|SNKRN
|25,22
|802.455
|% -9,93
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|PGSUS
|88,30
|668.560.100
|% -9,81
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|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
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|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
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|GARAN
|11,44
|1.948.647.887
|% -2,56
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|SASA
|39,42
|1.757.757.931
|% 0,72
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|SISE
|11,94
|1.580.237.488
|% 0,17
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|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
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|YKBNK
|3,19
|1.361.553.517
|% -4,20
|
|EKGYO
|2,22
|897.333.388
|% 0,45
|
|HALKB
|4,88
|1.332.476.337
|% -7,05
|
|THYAO
|16,99
|3.476.080.536
|% -9,53
|
|ODAS
|1,54
|308.041.733
|% -4,94
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|12,7053
|12,8112
|% 3,58
|
|Euro
|14,3392
|14,4573
|% 3,20
|
|Sterlin
|16,6025
|16,6858
|% 0,79
|
|Frank
|13,4399
|13,5208
|% 0,68
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|Riyal
|3,3176
|3,3343
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.796
|1.796
|3,17
|
|Altın Gr.
|719
|719
|6,34
|
|Cumhuriyet
|4.683
|4.754
|-64,00
|
|Tam
|4.662
|4.779
|130,55
|
|Yarım
|2.253
|2.312
|63,15
|
|Çeyrek
|1.130
|1.156
|31,57
|
|Gümüş.Ons
|23,39
|23,42
|0,29
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|Gümüş Gr.
|9,37
|9,38
|0,18
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|B. Petrol
|74,31
|74,31
|2,72
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17:59CELHA
Yüzde -5.75 oranında düşüşle 7.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 083, 301 adet işlem
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Yüzde -7.11 oranında düşüşle 28.24 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 453, 946 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -62, 61 kaybederek (% -3.17 ) 1, 909
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17:57XU100
Endeks 1, 772 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 58 altında . İşlem hacmi 30, 742.00 milyon TL de
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17:56IHAAS
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 5.91 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 984, 495 adet işlem