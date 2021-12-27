***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
27.12.2021 18:43
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2021 : 17.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Sosyal Güvenlik Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
17/12/2021
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
29.11.2021 Tarihli açıklamamız ile şirketimizin Sosyal Güvenlik Kururmundan 27.958.000,00 TL TL bedel ile "IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini " ihalesi aldığı ve 10 günlük itiraz süresinin sonunda sözleşme imzalanacağı ve 17.12.2021 Tarihli açıklamamız ile de söz konusu ihale için herhangi bir itiraz söz konusu olmadığı , Sosyal Güvenli Kurumu ile sözleşme imzalandığı , sözleşme konusu işe başlandığı, teslimatın 31.12.2021 tarihinden önce yapılacağı kamuoyuna duyurulmuştur.
Söz konusu ihale kapsamında ki iş ("IBM Kurumsal Sunucu Yazılımlarının Güncelleme ve Bakım Destek Temini ") Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmiş, Sosyal Güvenlik Kurumunca kabulü yapılmış, faturası düzenlenmiş ve iş tamamlanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986467
BIST