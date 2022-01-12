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***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

12.01.2022 20:18
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Posta ve Kargo Alanında Faaaliyet Gösteren Köklü Bir Devlet Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/01/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimiz VBT Yazılım A.Ş. ile posta ve kargo alanında faaaliyet gösteren köklü bir devlet kurumumuzun teknoloji şirketi ile  "YAZILIM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME HİZMETİ ALT YÜKLENİCİ " sözleşmesi imzalamıştır.
Sözleşme 3 yıllık olup yıllık artışlar hariç toplam değeri 8.820.000 TL'dir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993273


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DOBUR 118,80 29.041.567 % 10,00  
ORCAY 39,92 22.508.906 % 9,97  
DMSAS 11,26 89.613.663 % 9,96  
KRDMB 11,49 110.583.373 % 9,95  
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Cumhuriyet 5.364 5.446 35,00  
Tam 5.337 5.473 37,84  
Yarım 2.580 2.647 18,30  
Çeyrek 1.294 1.324 9,16  
Gümüş.Ons 23,15 23,19 0,40  
Gümüş Gr. 9,86 9,87 -0,24  
B. Petrol 84,89 84,89 1,17  
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