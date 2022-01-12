***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıPosta ve Kargo Alanında Faaaliyet Gösteren Köklü Bir Devlet KurumuVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih12/01/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz VBT Yazılım A.Ş. ile posta ve kargo alanında faaaliyet gösteren köklü bir devlet kurumumuzun teknoloji şirketi ile "YAZILIM VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME HİZMETİ ALT YÜKLENİCİ " sözleşmesi imzalamıştır.Sözleşme 3 yıllık olup yıllık artışlar hariç toplam değeri 8.820.000 TL'dir.Kamuoyuna duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/993273BIST