***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
19.02.2024 19:58
***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
T.C Sosyal Güvenlik Kurumu
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
19/02/2024
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar
Şirketimiz'in ihalesine katıldığı projelerden biri olan T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın (SGK) Medula ve Sigorta Veritabanları Yazılımları Lisans Güncelleme ve Destek Bakım hizmet alımı ihalesi sonuçlanmış olup en iyi fiyatı sunan firma olduğumuz Karar Yazısı ile şirketimize bildirilmiştir. Alınan işin bedeli 111.370.000 TL+KDV'dir. İşin yükümlülükleri 2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır.
Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250634
BIST