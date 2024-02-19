***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***VBTYZ*** VBT YAZILIM A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıT.C Sosyal Güvenlik KurumuVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih19/02/2024Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiOlumluAçıklamalarŞirketimiz'in ihalesine katıldığı projelerden biri olan T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın (SGK) Medula ve Sigorta Veritabanları Yazılımları Lisans Güncelleme ve Destek Bakım hizmet alımı ihalesi sonuçlanmış olup en iyi fiyatı sunan firma olduğumuz Karar Yazısı ile şirketimize bildirilmiştir. Alınan işin bedeli 111.370.000 TL+KDV'dir. İşin yükümlülükleri 2024 yılı içerisinde tamamlanacaktır.Kamuoyuna ve pay sahiplerimize duyurulur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1250634BIST