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***VDFAS* *DNFIN* *QUAGR* *SMRVA* *ALFIN* *ORFIN* *DZYMK* *CAGFA* *NRBNK* *EMVAR* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

21.11.2023 18:05
***VDFAS* *DNFIN* *QUAGR* *SMRVA* *ALFIN* *ORFIN* *DZYMK* *CAGFA* *NRBNK* *EMVAR* *KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş


***VDFAS******DNFIN******QUAGR******SMRVA******ALFIN******ORFIN******DZYMK******CAGFA******NRBNK******EMVAR******KTKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [CAGFA, QUAGR, DZYMK, DNFIN, ALFIN, NRBNK, KTKVK, EMVAR, VDFAS, SMRVA, ORFIN]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Çağdaş Faktoring A.Ş. CAGFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFCGDF52417 110.000.000 21.11.2023 17.05.2024 23.11.2023
- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR22429 100.000.000 21.11.2023 19.02.2024 23.11.2023
- Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. DZYMK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNZY22426 162.000.000 21.11.2023 28.02.2024 23.11.2023
- Deniz Finansal Kiralama A.Ş. DNFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDNFK52416 267.000.000 21.11.2023 03.05.2024 23.11.2023
- Alternatif Finansal Kiralama A.Ş. ALFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALFK52424 100.000.000 21.11.2023 09.05.2024 23.11.2023
- Nurol Yatırım Bankası A.Ş. NRBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFNURL22432 200.000.000 21.11.2023 27.02.2024 23.11.2023
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVK32453 300.000.000 21.11.2023 20.03.2024 23.11.2023
- Emlak Varlık Kiralama A.Ş. EMVAR Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEMVKA2416 200.000.000 21.11.2023 04.12.2024 23.11.2023
- Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. VDFAS Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFVDTF52410 500.000.000 21.11.2023 21.05.2024 23.11.2023
- Sümer Varlık Yönetim A.Ş. SMRVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUVYK2410 100.000.000 21.11.2023 19.11.2024 23.11.2023
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFNA2419 400.000.000 21.11.2023 02.12.2024 23.11.2023
- Orfin Finansman A.Ş. ORFIN Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSORFN62519 200.000.000 21.11.2023 02.06.2025 23.11.2023


İlgili Şirketler [CAGFA, QUAGR, DZYMK, DNFIN, ALFIN, NRBNK, KTKVK, EMVAR, VDFAS, SMRVA, ORFIN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219200


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