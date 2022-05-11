***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi
11.05.2022 09:47
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 24.03.2022 tarih ve 14/439 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029037
BIST
10:092.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 2,45
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.501
En Düşük
2.488
10:0915,3040
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0577
|Açılış
|: 15,3280
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,3880
En Düşük
15,2421
10:0916,1979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1154
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,2682
En Düşük
16,0616
10:09906,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,16
|Açılış
|: 906,58
|
|Önceki Kapanış
|: 902,42
|
912,14
En Düşük
900,64
BIST En Aktif Hisseler10:07
|ULUUN
|10,38
|12.852.755
|% 9,96
|
|UFUK
|50,45
|523.469
|% 9,96
|
|IMASM
|26,52
|2.876.492
|% 9,95
|
|MNDRS
|2,93
|17.582.564
|% 9,74
|
|OTTO
|38,00
|150.860
|% 5,85
|
|SELVA
|14,24
|490.141
|% -9,99
|
|KLMSN
|11,20
|9.321.373
|% -9,68
|
|ARSAN
|4,35
|9.975.110
|% -9,38
|
|CUSAN
|9,97
|3.487.958
|% -9,12
|
|UTPYA
|12,98
|216.584
|% -6,48
|
|KRDMD
|16,57
|220.936.061
|% 0,00
|
|SAHOL
|21,04
|165.247.686
|% 2,63
|
|THYAO
|42,46
|165.089.827
|% 0,62
|
|EREGL
|34,76
|114.473.418
|% 0,40
|
|SISE
|19,98
|95.768.037
|% -0,30
|
|DOHOL
|3,77
|94.066.660
|% -1,82
|
|KRDMD
|16,57
|220.936.061
|% 0,00
|
|VAKBN
|4,48
|50.658.454
|% -2,40
|
|AKBNK
|8,68
|74.395.875
|% 0,23
|
|ODAS
|2,49
|20.312.620
|% 1,22
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2965
|15,3059
|% 0,39
|
|Euro
|16,1802
|16,2074
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,8049
|18,8992
|% 0,31
|
|Frank
|15,3230
|15,4153
|% 0,33
|
|Riyal
|4,0627
|4,0831
|% 0,12
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|9,24
|
|Altın Gr.
|906
|907
|4,18
|
|Cumhuriyet
|6.153
|6.247
|31,00
|
|Tam
|6.129
|6.285
|32,86
|
|Yarım
|2.962
|3.040
|15,90
|
|Çeyrek
|1.486
|1.520
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,67
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,64
|0,19
|
|B. Petrol
|105
|105
|2,39
|
Seans Raporu
10:07
daha fazla
-
10:23MNDRS
Yüzde 9.74 oranında artışla 2.93 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 880, 516 adet işlem
-
10:22DGNMO
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 348, 532 adet işlem
-
10:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 82 artarak (% 0.03 ) 2, 771
-
10:21
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
-
10:21
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KLMSN, SELVA