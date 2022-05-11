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***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

11.05.2022 12:01
***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi İhraç Limitine İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 11.05.2022
İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.02.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 24.03.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 24.03.2023
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 25.03.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 600.000.000.-TL ihraç tavanı içinde, borçlanma aracı ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'ya yaptığı başvuru, SPK'nın 24.03.2022 tarih ve 14/439 sayılı kararı ile onaylanmıştır. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu'na ekte yer verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 VDF-BaşvuruFormu.pdf
EK: 2 VDF-SPK İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029127


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Cumhuriyet 6.155 6.248 1,00  
Tam 6.118 6.276 -8,88  
Yarım 2.957 3.036 -4,30  
Çeyrek 1.483 1.518 -2,15  
Gümüş.Ons 21,77 21,80 0,52  
Gümüş Gr. 10,73 10,74 0,29  
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