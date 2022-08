***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***VDFAS*** VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 23.05.2022İhraç Tavanı Tutarı 600.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiEk Açıklamalar$irketimizin 27.04.2022 tarihli Olagan Genel Kurul toplantisinda alinan karar lie tahvil, fmansman bonolan, varhga dayali senetler, iskonto esast ilzerine dtizenlenenler de dahil, diger borelanma senetleri, alma ye degistirme hakkim haiz senetler Be her eesit menkul kiymet islemlerine yOnelik yerilen on bes aylik islem yetkileri dahilinde Sirketimizin Turk Liras' cinsinden 600.000.000.-TL (Alt' Yilz Milyon Turk Liras') tutara kadar, bir veya birden fazla defada ye yurticinde halka arz edilmeksizin Nitelikli Yabnmcilara olacak sekilde Finansman Bonosu ve/veya Tahvil ihrac etmesi, ihraci planlanan fmansman bonosu ve/veya tahvillerinin vadesinin 2 - 36 ay vade araliginda belirlenmesi ye piyasa kosullanna bagli olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya degisken kuponlu olarak ihrac edilmesi, fling edilecek finansman bonosu ve/veya tahvilin vadesi lie uyumlu hazine bonosu ve/veya devlet tahvillerinin referans olarak alinmasi, elde edilecek faize Tahvil/bono ihrac vadesine gore degisecek 0 - 400 bar puan araliginda bir ek getiri orarnmn belirlenerek eklenmesi, odenecek faiz de dahil olmak Ozere ihraclaria ilgili turn sart ve hilkiimlerin belirlenmesi ye bu kapsamda Sermaye Piyasast Kurulu, Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi, Merkezi Kayrt Kurulu, Takasbank ye diger ilgili merciler nezdinde gerekli basvurulann ye sair islemlerin yapilmasi ve tamamlanmasi hususlannda yetki verilmesi, ilgili Araci Kurum ve/veya kurumlarm secilip belirlenmesi ye dilzenlenecek sezlesme lie her thrill mektup, talep, rapor ye sair evraki $irketimiz adina tanzim ye imza etrnek tizere (A) Grubu YOnetim Kurulu Dyeleri Sn.Christian Dahlheim, Sn. Ralf Erich Teichmann, Sn. Jan Ebert ye Sn. Arturo Romanin'den bid lie (B) Grubu Yonetim Kurulu Oyeleri Sn. Emir All Bilaloglu, Sn. Htisnil Akhan ye Sn. Muhittin Btilent Onder' den birinin miisterek imzalan ile sadece isbu kararda yazili hususlarda sirketi temsil ye ilzam etmesine katilanlarin oybirligi lie karar verilmistir. Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054646BIST