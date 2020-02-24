***VERTU* *ATSYH* *IHEVA* *BUCIM* *ATA* *ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.02.2020 09:19
***VERTU******ATSYH******IHEVA******BUCIM******ATA******ATAGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ATA, ATAGY, ATSYH, BUCIM, IHEVA, VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821081
BIST
14:40113.913
En Yüksek
|Değişim
|: -2,50%
|| -2.916,05
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
14:406,1538
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0619
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1561
En Düşük
6,0929
14:406,6615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0490
|Açılış
|: 6,6580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:40332,93
En Yüksek
|Değişim
|: 3,39%
|| 10,91
|Açılış
|: 332,93
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.677.772
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,22
|9.992.517
|% 10,45
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,34
|157.842.203
|% -10,93
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|MERIT
|18,00
|46.029
|% -7,69
|
|THYAO
|13,68
|1.349.832.409
|% -5,79
|
|IPEKE
|10,54
|688.792.028
|% 8,10
|
|KOZAA
|12,95
|468.575.829
|% 3,27
|
|ASELS
|28,44
|429.513.017
|% -1,39
|
|KRDMD
|2,72
|287.137.963
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,27
|170.508.091
|% 0,79
|
|ODAS
|2,10
|230.611.047
|% -0,94
|
|KRDMD
|2,72
|287.137.963
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,23
|119.958.984
|% 0,00
|
|THYAO
|13,68
|1.349.832.409
|% -5,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9208
|7,9605
|% 0,61
|
|Frank
|6,2534
|6,2910
|% 0,83
|
|Riyal
|1,6359
|1,6441
|% 1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.683
|38,93
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,34
|
|Cumhuriyet
|2.208
|2.242
|76,00
|
|Tam
|2.200
|2.255
|72,48
|
|Yarım
|1.063
|1.091
|35,06
|
|Çeyrek
|533
|545
|17,53
|
|Gümüş.Ons
|18,76
|18,80
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-2,32
|
Seans Raporu
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-
14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3864, 29 kaybederek (% -2.76 ) 136, 177
-
14:52XU100
Endeks 113, 937 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 48 altında . İşlem hacmi 7, 256.00 milyon TL de
-
14:52PGSUS
Yüzde -5.54 oranında düşüşle 64.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 665, 552 adet işlem
-
14:49THYAO
Yüzde -5.85 oranında düşüşle 13.67 lira fiyatla işlem gören hissede 97, 193, 771 adet işlem
-
14:47XU100
Endeks 113, 891 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 51 altında . İşlem hacmi 7, 184.00 milyon TL de