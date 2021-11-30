***VERTU* *BASGZ* *INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
30.11.2021 13:48
***VERTU******BASGZ******INFO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri )
İlgili Şirketler [BASGZ, INFO, VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Açıklamalar
-
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri
Pay Adı FDPO (%) Geçerlilik Tarihi
BASKENT DOGALGAZ GMYO 10 01/12/2021
INFO YATIRIM 58 01/12/2021
VERUSATURK GIRISIM 34 01/12/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980242
BIST
14:291.811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,60
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.815
En Düşük
1.797
14:2913,0294
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 0,2131
|Açılış
|: 13,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1870
En Düşük
12,6998
14:2914,8061
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 0,3372
|Açılış
|: 14,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
14:29756,81
En Yüksek
|Değişim
|: 2,97%
|| 21,81
|Açılış
|: 756,81
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler14:29
|SONME
|31,02
|3.611.218
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|OZBAL
|25,54
|79.153.950
|% 9,99
|
|YAPRK
|34,56
|12.004.142
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|BALAT
|9,68
|2.699.703
|% -9,02
|
|FENER
|31,34
|132.945.719
|% -9,00
|
|ASELS
|22,42
|1.788.880.105
|% -1,41
|
|KOZAL
|130,00
|1.664.904.417
|% 7,79
|
|GARAN
|11,48
|1.374.639.770
|% 0,70
|
|SASA
|42,76
|1.082.919.761
|% -0,47
|
|THYAO
|17,05
|952.352.284
|% -1,56
|
|YKBNK
|3,18
|583.830.264
|% 0,32
|
|AKBNK
|6,55
|826.498.943
|% -0,76
|
|GARAN
|11,48
|1.374.639.770
|% 0,70
|
|TSKB
|1,49
|152.653.454
|% 1,36
|
|EKGYO
|2,26
|216.442.765
|% 0,00
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0104
|13,0294
|% 1,66
|
|Euro
|14,7778
|14,8061
|% 2,33
|
|Sterlin
|17,4542
|17,5417
|% 2,70
|
|Frank
|14,2359
|14,3217
|% 3,02
|
|Riyal
|3,4875
|3,5050
|% 2,41
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|10,51
|
|Altın Gr.
|756
|756
|21,43
|
|Cumhuriyet
|5.002
|5.078
|173,00
|
|Tam
|4.973
|5.103
|170,93
|
|Yarım
|2.404
|2.469
|82,69
|
|Çeyrek
|1.206
|1.234
|41,34
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,64
|9,65
|0,22
|
|B. Petrol
|71,41
|71,41
|-1,81
|