***VERTU* *BMELK*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2020 19:53
***VERTU******BMELK*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Şirketimizin %51 oranında pay sahibi olduğu 95.000.000 TL ödenmiş sermayeli girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından, 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeye sahip Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş.'nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet (%80) borsada işlem görmeyen statüde payın tamamı imtiyazlı veya imtiyazsız pay ayrımı gözetmeksizin beher pay başına 1,60 TL olmak üzere toplam 21.842.000-TL (YirmibirmilyonsekizyüzkırkikibinTürkLirası) peşin bedelle Bayram Kınay'dan bugün devir alınmıştır.
Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunulacak olup, süresi içerinde SPK'ya gerekli başvuru yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877572
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|KENT
|334,10
|1.852.314
|% 39,15
|
|BALAT
|9,24
|1.809.146
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.246,10
|4.818.775
|% 10,00
|
|GUBRF
|32,12
|445.509.862
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.762.462
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|8.844.692
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.283.780
|% -10,00
|
|MRSHL
|414,40
|71.962.784
|% -9,99
|
|ALCAR
|139,70
|116.602.175
|% -9,99
|
|TBORG
|17,94
|23.234.823
|% -9,98
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|SISE
|7,32
|5.744.716.533
|% -0,95
|
|KARSN
|3,11
|952.243.838
|% 4,36
|
|GARAN
|7,10
|2.003.103.892
|% 2,90
|
|KRDMD
|3,39
|891.810.731
|% 3,35
|
|ASELS
|19,32
|4.340.692.481
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7070
|7,7157
|% -1,29
|
|Euro
|9,0277
|9,0490
|% -1,41
|
|Sterlin
|9,9180
|9,9677
|% -0,93
|
|Frank
|8,3292
|8,3794
|% -1,57
|
|Riyal
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|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-9,11
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-7,72
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,33
|23,37
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|5,83
|5,84
|-0,23
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|B. Petrol
|41,82
|41,82
|0,26
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