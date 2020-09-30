***VERTU* *BMELK*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***VERTU******BMELK*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [BMELK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %51 oranında pay sahibi olduğu 95.000.000 TL ödenmiş sermayeli girişim şirketi Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından, 17.000.000 TL çıkarılmış sermayeye sahip Bomonti Elektrik Mühendislik Müşavirlik İnşaat Turizm Ve Ticaret A.Ş.'nin 1.360.000 adet A Grubu imtiyazlı ve 12.240.000 adet B grubu pay olmak üzere toplam 13.600.000 adet (%80) borsada işlem görmeyen statüde payın tamamı imtiyazlı veya imtiyazsız pay ayrımı gözetmeksizin beher pay başına 1,60 TL olmak üzere toplam 21.842.000-TL (YirmibirmilyonsekizyüzkırkikibinTürkLirası) peşin bedelle Bayram Kınay'dan bugün devir alınmıştır.Pamukova Elektrik Üretim Anonim Şirketi tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Pay Alım Teklifi Tebliği" hükümleri uyarınca pay alım teklifinde bulunulacak olup, süresi içerinde SPK'ya gerekli başvuru yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877572BIST