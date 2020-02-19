***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.02.2020 10:21
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820016
BIST
13:00119.254
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -320,36
|Açılış
|: 120.036
|
|Önceki Kapanış
|: 119.574
|
120.465
En Düşük
119.226
13:006,0632
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0038
|Açılış
|: 6,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0720
|
6,0787
En Düşük
6,0588
13:006,5517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5560
|
6,5684
En Düşük
6,5397
13:00313,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,88
|Açılış
|: 313,60
|
|Önceki Kapanış
|: 312,72
|
314,53
En Düşük
311,94
BIST En Aktif Hisseler
|RALYH
|8,76
|876
|% 14,96
|
|BJKAS
|3,35
|453.275.696
|% 13,95
|
|YBTAS
|4.499,10
|305.442
|% 10,00
|
|TSPOR
|7,11
|361.244.801
|% 9,55
|
|ORMA
|4,88
|2.586
|% 8,20
|
|VERTU
|6,60
|23.234.739
|% -19,90
|
|GLBMD
|2,55
|4.525.804
|% -9,89
|
|EMNIS
|2,40
|9.640
|% -9,77
|
|EPLAS
|14,10
|17.906
|% -9,62
|
|KPHOL
|3,16
|5.593
|% -8,93
|
|GSRAY
|3,72
|874.684.053
|% 5,08
|
|THYAO
|14,90
|501.338.221
|% -0,86
|
|ASELS
|29,04
|497.812.024
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,35
|453.275.696
|% 13,95
|
|TSPOR
|7,11
|361.244.801
|% 9,55
|
|GSRAY
|3,72
|874.684.053
|% 5,08
|
|CEMAS
|1,30
|192.663.106
|% 0,78
|
|BJKAS
|3,35
|453.275.696
|% 13,95
|
|MNDRS
|1,92
|225.724.999
|% -3,52
|
|ODAS
|2,27
|238.180.985
|% -0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8608
|7,9002
|% -0,04
|
|Frank
|6,1385
|6,1755
|% -0,16
|
|Riyal
|1,6115
|1,6196
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|6,54
|
|Altın Gr.
|314
|314
|0,88
|
|Cumhuriyet
|2.079
|2.111
|20,00
|
|Tam
|2.068
|2.120
|19,00
|
|Yarım
|1.000
|1.025
|9,19
|
|Çeyrek
|501
|513
|4,60
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,03
|
|B. Petrol
|58,41
|58,41
|0,66
|