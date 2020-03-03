***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 14:18
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823901
BIST
15:50109.786
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.476,22
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
15:506,1740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0138
|Açılış
|: 6,1810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
15:506,8679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8459
15:50318,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,30
|Açılış
|: 318,58
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|34.086.423
|% 19,83
|
|SONME
|6,11
|5.413.258
|% 14,85
|
|SNPAM
|6,04
|2.039.252
|% 14,83
|
|OYAYO
|5,12
|6.490.532
|% 14,80
|
|TKNSA
|7,67
|81.925.346
|% 13,97
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,36
|8.415.776
|% -6,35
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|GYHOL
|21,94
|10.398.228
|% -4,44
|
|ASELS
|29,68
|1.017.425.707
|% 5,10
|
|THYAO
|12,09
|840.631.470
|% 2,46
|
|GARAN
|9,97
|484.532.143
|% 4,18
|
|KARSN
|1,89
|308.879.529
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,52
|273.964.396
|% 5,44
|
|KARSN
|1,89
|308.879.529
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,36
|187.534.767
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,16
|139.444.144
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,52
|273.964.396
|% 5,44
|
|ODAS
|2,10
|192.083.005
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8696
|7,9091
|% 0,37
|
|Frank
|6,4244
|6,4631
|% 0,57
|
|Riyal
|1,6408
|1,6490
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.602
|1.602
|16,50
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,58
|
|Cumhuriyet
|2.109
|2.141
|-5,00
|
|Tam
|2.103
|2.156
|-1,73
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|-0,84
|
|Çeyrek
|510
|521
|-0,42
|
|Gümüş.Ons
|16,79
|16,83
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|52,62
|52,62
|0,72
|
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