***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.04.2020 15:14
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841538
BIST
16:29100.294
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -1.301,24
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
16:296,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0398
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9913
En Düşük
6,9408
16:297,5844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0251
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6076
En Düşük
7,5375
16:29382,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,32
|Açılış
|: 382,50
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|46.815.134
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|33.121.935
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|53.891.579
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|GLRYH
|10,40
|30.308.655
|% 9,94
|
|ARDYZ
|27,90
|14.329.468
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.626.659
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|KRONT
|24,52
|49.681.655
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.271.391.650
|% -0,95
|
|THYAO
|10,57
|620.897.550
|% -0,47
|
|ASELS
|27,02
|549.138.839
|% -1,39
|
|PETKM
|3,54
|458.976.638
|% -1,67
|
|AFYON
|2,59
|385.964.838
|% 1,97
|
|ADESE
|1,47
|246.204.770
|% -4,55
|
|GARAN
|8,33
|1.271.391.650
|% -0,95
|
|AFYON
|2,59
|385.964.838
|% 1,97
|
|YKBNK
|2,10
|284.758.177
|% -1,41
|
|IHLGM
|1,06
|141.913.285
|% -1,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7045
|8,7482
|% 0,74
|
|Frank
|7,1536
|7,1967
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8556
|1,8649
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.705
|-8,71
|
|Altın Gr.
|383
|383
|0,26
|
|Cumhuriyet
|2.454
|2.512
|-0,80
|
|Tam
|2.519
|2.573
|-0,90
|
|Yarım
|1.227
|1.258
|-0,40
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|15,04
|15,08
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|2,08
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