***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.08.2020 10:57
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866463
BIST
11:031.011
En Yüksek
|Değişim
|: -2,27%
|| -23,44
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.004
11:037,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,0943
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3229
En Düşük
7,2144
11:038,6697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0573
|Açılış
|: 8,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,6728
En Düşük
8,5597
11:03485,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 5,63
|Açılış
|: 485,06
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
485,93
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|GLRYH
|18,23
|27.395.603
|% 9,95
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|RTALB
|51,85
|89.317.079
|% 9,90
|
|FADE
|2,90
|150.493
|% 9,85
|
|MAALT
|88,65
|374.654
|% -10,00
|
|KRDMA
|3,24
|2.652.551
|% -10,00
|
|HDFGS
|3,69
|7.595.979
|% -10,00
|
|ULAS
|3,69
|503.475
|% -10,00
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|SISE
|5,91
|345.478.130
|% 2,78
|
|GARAN
|6,35
|264.826.473
|% -1,85
|
|EREGL
|8,02
|161.276.893
|% 0,50
|
|KRDMD
|2,44
|160.656.620
|% -5,79
|
|EKGYO
|1,73
|633.352.938
|% -8,47
|
|TSKB
|1,00
|75.309.516
|% -3,85
|
|KRDMD
|2,44
|160.656.620
|% -5,79
|
|SISE
|5,91
|345.478.130
|% 2,78
|
|YKBNK
|1,99
|96.690.176
|% -3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5542
|9,6022
|% 0,92
|
|Frank
|7,9814
|8,0294
|% 0,90
|
|Riyal
|1,9460
|1,9557
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.062
|2.063
|-0,86
|
|Altın Gr.
|485
|485
|5,65
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|26,70
|
|Tam
|3.302
|3.509
|48,10
|
|Yarım
|1.603
|1.690
|13,40
|
|Çeyrek
|804
|850
|6,70
|
|Gümüş.Ons
|28,38
|28,41
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|-0,05
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|B. Petrol
|45,03
|45,03
|-0,06
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