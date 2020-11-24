***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 12:59
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889724
BIST
16:021.318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,36
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.309
16:027,9716
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,0843
|Açılış
|: 7,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
8,0502
En Düşük
7,8445
16:029,4623
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,1243
|Açılış
|: 9,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,5623
En Düşük
9,2899
16:02462,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,79
|Açılış
|: 462,12
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
472,61
En Düşük
460,43
BIST En Aktif Hisseler16:02
|EGEEN
|1.712,70
|290.053.094
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|884.365
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|98.443.504
|% 9,99
|
|IZTAR
|16,97
|22.242.736
|% 9,98
|
|AVGYO
|4,19
|50.709.990
|% 9,97
|
|MARKA
|6,48
|10.917.705
|% -10,00
|
|TACTR
|11,92
|1.722.748
|% -9,97
|
|EMNIS
|21,34
|210.192
|% -9,96
|
|ORMA
|12,44
|271.302
|% -9,92
|
|TKURU
|265,00
|1.168.165
|% -8,43
|
|GARAN
|9,10
|3.992.407.430
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,09
|2.715.707.434
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,99
|1.875.888.605
|% 1,70
|
|GUBRF
|46,94
|1.591.392.687
|% -6,59
|
|THYAO
|11,91
|1.313.662.763
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,09
|2.715.707.434
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,99
|1.875.888.605
|% 1,70
|
|GARAN
|9,10
|3.992.407.430
|% 0,33
|
|TSKB
|2,57
|857.610.161
|% 7,98
|
|SKBNK
|1,52
|474.342.110
|% 2,70
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9629
|7,9716
|% 1,07
|
|Euro
|9,4539
|9,4623
|% 1,33
|
|Sterlin
|10,5536
|10,6065
|% 0,77
|
|Frank
|8,6654
|8,7176
|% 0,69
|
|Riyal
|2,1124
|2,1230
|% 0,75
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-26,37
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,87
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.125
|-83,00
|
|Tam
|3.064
|3.143
|-92,38
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-44,69
|
|Çeyrek
|743
|760
|-22,35
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,15
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|-0,07
|
|B. Petrol
|46,51
|46,51
|0,47
|