***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2021 17:23
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903054
BIST
17:381.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 32,86
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.558
En Düşük
1.509
17:387,4939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0353
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:389,0478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0360
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:38442,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 5,04
|Açılış
|: 442,85
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:38
|KONTR
|33,66
|207.284.214
|% 10,00
|
|POLTK
|529,20
|19.696.573
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|12.995.061
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.904.071
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,85
|58.997.541
|% -6,74
|
|SILVR
|9,41
|31.049.159
|% -6,55
|
|PEGYO
|1,64
|42.997.780
|% -5,95
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,27
|2.033.127.258
|% 9,98
|
|DOHOL
|3,59
|1.770.338.866
|% 3,76
|
|KOZAL
|118,30
|1.492.539.211
|% 1,89
|
|GARAN
|10,09
|1.338.111.679
|% 0,70
|
|SISE
|7,79
|1.066.804.793
|% -0,38
|
|DOHOL
|3,59
|1.770.338.866
|% 3,76
|
|EKGYO
|2,50
|947.617.581
|% 2,04
|
|IHLGM
|1,44
|465.633.904
|% 4,35
|
|KRDMD
|7,27
|2.033.127.258
|% 9,98
|
|TSKB
|1,88
|534.867.317
|% 0,00
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4903
|7,4939
|% 0,47
|
|Euro
|9,0446
|9,0478
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,1327
|10,1836
|% 0,31
|
|Frank
|8,3816
|8,4321
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9939
|2,0039
|% 0,58
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|9,82
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,09
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,87
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|0,08
|
|B. Petrol
|54,92
|54,92
|-0,18
|
Seans Raporu
17:38
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17:54
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17:54XU050
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