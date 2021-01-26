***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:37
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904375
BIST
11:581.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,38
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.539
En Düşük
1.517
11:587,3865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0181
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
11:588,9658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0340
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
11:58440,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,39
|Açılış
|: 440,41
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
440,13
BIST En Aktif Hisseler11:58
|SANKO
|11,44
|22.150.697
|% 10,00
|
|MAALT
|254,20
|40.318.041
|% 10,00
|
|LUKSK
|44,04
|5.451.303
|% 9,99
|
|VAKFN
|8,26
|25.183.439
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.531.122
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|GARAN
|9,62
|877.114.211
|% 0,84
|
|EKGYO
|2,50
|822.995.362
|% 1,21
|
|KARSN
|5,48
|620.769.913
|% 5,38
|
|KOZAL
|120,90
|532.641.925
|% -0,41
|
|ODAS
|4,00
|367.470.331
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,50
|822.995.362
|% 1,21
|
|SKBNK
|1,52
|288.040.627
|% -1,94
|
|TSKB
|1,96
|327.589.130
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,55
|189.904.538
|% -1,27
|
|KARSN
|5,48
|620.769.913
|% 5,38
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3820
|7,3865
|% -0,24
|
|Euro
|8,9581
|8,9658
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0376
|10,0879
|% -0,53
|
|Frank
|8,2761
|8,3259
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9624
|1,9723
|% -0,27
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,48
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-0,50
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,55
|55,55
|-0,13
|
Seans Raporu
11:58
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12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 08 kaybederek (% -0.19 ) 1, 634
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12:10
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, SKBNK, TSKB
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12:10
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, SONME, SUMAS
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12:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EKGYO, TRKCM
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12:10XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 12, 268.00 milyon TL de