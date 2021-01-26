***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:54
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904382
BIST
12:131.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.540
En Düşük
1.517
12:137,3873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:138,9640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0358
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
12:13440,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,61
|Açılış
|: 440,18
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:13
|MAALT
|254,20
|40.484.288
|% 10,00
|
|SANKO
|11,44
|23.485.105
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|25.252.633
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.460.684
|% 9,99
|
|DIRIT
|5,73
|1.741.462
|% 9,98
|
|MERIT
|145,80
|82.523
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|72.745
|% -10,00
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|PKENT
|1.349,10
|3.190.142
|% -9,99
|
|POLTK
|441,50
|1.579.687
|% -9,99
|
|EKGYO
|2,51
|992.615.600
|% 1,62
|
|GARAN
|9,59
|971.704.982
|% 0,52
|
|KARSN
|5,43
|652.800.534
|% 4,42
|
|KOZAL
|120,50
|553.522.784
|% -0,74
|
|ODAS
|4,00
|389.110.095
|% -0,99
|
|EKGYO
|2,51
|992.615.600
|% 1,62
|
|SKBNK
|1,53
|312.805.206
|% -1,29
|
|TSKB
|1,95
|361.411.546
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,55
|216.586.993
|% -1,27
|
|TEKTU
|2,49
|295.438.701
|% 4,18
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3839
|7,3873
|% -0,23
|
|Euro
|8,9605
|8,9640
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,0479
|10,0982
|% -0,43
|
|Frank
|8,2749
|8,3248
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9627
|1,9725
|% -0,26
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-2,60
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|-16,00
|
|Tam
|2.905
|2.978
|-17,07
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-8,26
|
|Çeyrek
|704
|720
|-4,13
|
|Gümüş.Ons
|25,39
|25,43
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,65
|55,65
|-0,03
|