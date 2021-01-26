***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.01.2021 10:18
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904345
BIST
12:131.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.540
En Düşük
1.517
12:137,3873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3774
12:138,9640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0358
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9545
12:13440,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -1,61
|Açılış
|: 440,18
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
439,68
BIST En Aktif Hisseler12:13
|TACTR
|21,94
|1.632.380
|% 9,97
|
|SEKUR
|29,58
|15.189.346
|% 9,96
|
|UMPAS
|2,98
|96.016
|% 9,96
|
|INVEO
|147,10
|44.861.881
|% 9,94
|
|UFUK
|23,88
|285.700
|% 9,94
|
|SUMAS
|70,20
|85.504
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|1.577.921
|% -9,99
|
|IZTAR
|22,90
|1.087.842
|% -9,98
|
|PSDTC
|31,42
|8.919.172
|% -5,65
|
|PSDTC
|31,42
|8.919.172
|% -5,65
|
|TURSG
|7,53
|234.322.483
|% 1,35
|
|IHLGM
|1,55
|211.795.276
|% -1,27
|
|VERUS
|57,00
|149.142.483
|% -2,73
|
|VERTU
|22,66
|139.156.436
|% -2,66
|
|SOKM
|14,47
|112.733.412
|% 1,54
|
|IHLGM
|1,55
|211.795.276
|% -1,27
|
|TURSG
|7,53
|234.322.483
|% 1,35
|
|FADE
|7,08
|110.835.342
|% 6,15
|
|OYAKC
|8,87
|81.820.458
|% -0,56
|
|SOKM
|14,47
|112.733.412
|% 1,54
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3839
|7,3873
|% -0,23
|
|Euro
|8,9605
|8,9640
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,0433
|10,0937
|% -0,47
|
|Frank
|8,2726
|8,3224
|% -0,38
|
|Riyal
|1,9622
|1,9721
|% -0,28
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-1,32
|
|Altın Gr.
|440
|441
|-1,20
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.910
|2.983
|-12,04
|
|Yarım
|1.406
|1.443
|-5,82
|
|Çeyrek
|705
|722
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,00
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|-0,06
|
Seans Raporu
12:13
daha fazla
-
12:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 23 kaybederek (% -0.20 ) 1, 634
-
12:25XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 13, 231.00 milyon TL de
-
12:23METUR
Yüzde -5.88 oranında düşüşle 23.06 lira fiyatla işlem gören hissede 339, 359 adet işlem
-
12:22VERUS
Yüzde -3.24 oranında düşüşle 56.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 571 adet işlem
-
12:21BNTAS
Yüzde -5.02 oranında düşüşle 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 068, 075 adet işlem