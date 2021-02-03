***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2021 10:02
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907137
BIST
11:171.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,81
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.518
11:177,1443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0580
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
11:178,6038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -0,0637
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
11:17420,79
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -4,42
|Açılış
|: 420,79
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,57
BIST En Aktif Hisseler11:17
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|660.374
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|59.296.338
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|5.270.211
|% 9,94
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|32,70
|12.869.613
|% -9,17
|
|BTCIM
|10,59
|10.256.132
|% -5,53
|
|ODAS
|4,17
|566.611.455
|% 3,99
|
|KOZAL
|124,50
|480.309.298
|% 2,64
|
|ISFIN
|4,33
|428.803.573
|% 4,09
|
|GARAN
|9,85
|410.090.364
|% 1,65
|
|ASELS
|17,92
|353.901.774
|% 2,52
|
|ODAS
|4,17
|566.611.455
|% 3,99
|
|SKBNK
|1,51
|149.304.631
|% 2,03
|
|ISFIN
|4,33
|428.803.573
|% 4,09
|
|DOHOL
|4,09
|340.223.461
|% -3,08
|
|ALBRK
|2,23
|164.663.467
|% 4,69
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1394
|7,1443
|% -0,81
|
|Euro
|8,5983
|8,6038
|% -0,73
|
|Sterlin
|9,7149
|9,7636
|% -0,96
|
|Frank
|7,9009
|7,9485
|% -1,10
|
|Riyal
|1,8946
|1,9041
|% -1,02
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|-0,15
|
|Altın Gr.
|423
|423
|-2,43
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,84
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,05
|
|B. Petrol
|58,06
|58,06
|0,26
|