***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.02.2021 10:19
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907151
BIST
10:201.522
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,24
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.527
En Düşük
1.521
10:207,1641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0382
|Açılış
|: 7,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1650
|
7,2044
En Düşük
7,1551
10:208,6242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0433
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6838
En Düşük
8,6192
10:20423,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,59
|Açılış
|: 423,62
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
423,01
BIST En Aktif Hisseler10:20
|EKIZ
|10,56
|1.761.609
|% 10,00
|
|GEDIK
|25,84
|55.396.462
|% 9,96
|
|YESIL
|241,90
|3.990.624
|% 9,95
|
|DAGHL
|15,49
|4.577.188
|% 9,94
|
|ISKPL
|25,90
|3.416.262
|% 9,93
|
|ISBIR
|4.590,00
|559.980
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,30
|53.897
|% -10,00
|
|TACTR
|26,00
|2.363.582
|% -9,91
|
|NIBAS
|33,00
|6.055.848
|% -8,33
|
|SEKUR
|34,76
|1.891.092
|% -7,01
|
|ISFIN
|4,34
|248.402.466
|% 4,33
|
|ODAS
|4,13
|200.535.759
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,09
|198.518.368
|% -3,08
|
|KOZAL
|123,30
|173.390.635
|% 1,65
|
|KRDMD
|6,94
|145.146.961
|% -0,57
|
|ISFIN
|4,34
|248.402.466
|% 4,33
|
|ODAS
|4,13
|200.535.759
|% 2,99
|
|DOHOL
|4,09
|198.518.368
|% -3,08
|
|SKBNK
|1,50
|58.787.519
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,94
|87.715.907
|% 2,08
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1614
|7,1641
|% -0,53
|
|Euro
|8,6176
|8,6242
|% -0,50
|
|Sterlin
|9,7504
|9,7993
|% -0,60
|
|Frank
|7,9449
|7,9928
|% -0,55
|
|Riyal
|1,9039
|1,9134
|% -0,54
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|2,79
|
|Altın Gr.
|424
|424
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|2.810
|2.852
|-40,00
|
|Tam
|2.796
|2.867
|-40,84
|
|Yarım
|1.352
|1.387
|-19,75
|
|Çeyrek
|678
|693
|-9,88
|
|Gümüş.Ons
|26,89
|26,94
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,20
|0,07
|
|B. Petrol
|57,75
|57,75
|-0,05
|
Seans Raporu
10:20
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10:34BERA
Yüzde 6.31 oranında artışla 26.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 527, 556 adet işlem
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10:33RYGYO
Yüzde 5.44 oranında artışla 6.01 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 239, 952 adet işlem
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10:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 66 artarak (% 0.73 ) 1, 614
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10:31
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GUSGR, SODA
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10:31
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle EKIZ, ISKPL, GEDIZ