***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.02.2021 17:36
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907495
BIST
17:401.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,51
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.534
|
1.545
En Düşük
1.531
17:407,1568
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0077
|Açılış
|: 7,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1600
|
7,1780
En Düşük
7,0970
17:408,5841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0415
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6563
En Düşük
8,5184
17:40411,25
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -10,83
|Açılış
|: 411,25
|
|Önceki Kapanış
|: 422,08
|
422,63
En Düşük
411,13
BIST En Aktif Hisseler17:40
|ORGE
|10,01
|77.543.391
|% 10,00
|
|AYEN
|6,93
|209.340.159
|% 10,00
|
|BFREN
|1.309,00
|98.232.428
|% 10,00
|
|UZERB
|78,65
|1.039.517
|% 10,00
|
|AYCES
|79,20
|2.555.971
|% 10,00
|
|INTEM
|59,85
|1.304.089
|% -10,00
|
|SAMAT
|9,41
|155.967.535
|% -9,95
|
|INVEO
|139,50
|15.627.014
|% -9,94
|
|VERTU
|29,50
|42.830.267
|% -9,23
|
|DNISI
|17,39
|146.968.452
|% -6,76
|
|SISE
|7,77
|1.600.178.837
|% 2,24
|
|GARAN
|9,96
|1.278.474.673
|% -1,39
|
|KARSN
|5,18
|1.193.448.547
|% 0,97
|
|KRDMD
|6,95
|1.193.425.239
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,13
|1.164.900.229
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,49
|1.028.836.438
|% -1,19
|
|DOHOL
|4,13
|1.164.900.229
|% 1,47
|
|PEGYO
|2,55
|607.936.739
|% -2,30
|
|KARSN
|5,18
|1.193.448.547
|% 0,97
|
|SISE
|7,77
|1.600.178.837
|% 2,24
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1546
|7,1568
|% -0,11
|
|Euro
|8,5788
|8,5841
|% -0,48
|
|Sterlin
|9,7351
|9,7839
|% 0,03
|
|Frank
|7,8833
|7,9308
|% -0,61
|
|Riyal
|1,8996
|1,9091
|% -0,16
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-42,12
|
|Altın Gr.
|412
|412
|-10,06
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,19
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|-0,16
|
|B. Petrol
|58,73
|58,73
|0,04
|
Seans Raporu
17:40
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, KOZAL
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17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TTKOM, MGROS, SISE
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17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 47 artarak (% 0.26 ) 1, 350
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17:52
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, UZERB, AYCES, IDEAS, EMNIS, OYAYO, BFREN, DIRIT, LINK, ARMDA
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17:52
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, INVEO, SAMAT