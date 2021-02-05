***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.02.2021 10:01
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907618
BIST
11:161.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,68
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.549
En Düşük
1.543
11:167,0935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0423
|Açılış
|: 7,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0785
11:168,5019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0486
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4808
11:16411,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 411,82
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,83
BIST En Aktif Hisseler11:14
|DIRIT
|9,02
|3.199.845
|% 10,00
|
|YESIL
|258,50
|8.509.045
|% 10,00
|
|KARTN
|85,90
|214.898.871
|% 9,99
|
|EKIZ
|12,77
|3.163.129
|% 9,99
|
|UZERB
|86,50
|1.292.310
|% 9,98
|
|MERIT
|136,80
|115.049
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|6.402.998
|% -9,99
|
|EPLAS
|30,10
|266.656
|% -9,99
|
|INVEO
|126,50
|4.698.969
|% -9,32
|
|KONTR
|72,00
|32.876.762
|% -5,51
|
|KOZAL
|123,30
|304.535.919
|% 1,48
|
|GARAN
|9,91
|291.805.197
|% -0,10
|
|SISE
|7,78
|271.524.140
|% 0,91
|
|ISKPL
|28,72
|247.332.496
|% 0,84
|
|SASA
|28,36
|235.929.448
|% 5,43
|
|TSKB
|1,85
|170.748.195
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|178.917.344
|% 0,40
|
|CEMAS
|2,30
|104.526.999
|% 1,32
|
|DOHOL
|4,08
|158.263.556
|% -0,73
|
|ISFIN
|4,26
|162.037.594
|% 0,95
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0883
|7,0922
|% -0,61
|
|Euro
|8,4921
|8,4992
|% -0,60
|
|Sterlin
|9,6856
|9,7342
|% -0,44
|
|Frank
|7,8258
|7,8729
|% -0,46
|
|Riyal
|1,8855
|1,8950
|% -0,59
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|17,23
|
|Altın Gr.
|412
|412
|0,60
|
|Cumhuriyet
|2.743
|2.785
|-69,00
|
|Tam
|2.722
|2.793
|-75,97
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|-36,74
|
|Çeyrek
|660
|675
|-18,38
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,04
|
|B. Petrol
|59,38
|59,38
|0,37
|
Seans Raporu
11:14
daha fazla
-
11:29ESCOM
Yüzde 5.15 oranında artışla 7.96 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 559, 345 adet işlem
-
11:28XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 5, 774.00 milyon TL de
-
11:28HATEK
Yüzde 7.82 oranında artışla 23.44 lira fiyatla işlem gören hissede 858, 673 adet işlem
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, DOHOL, GARAN
-
11:23
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PGSUS, KOZAA