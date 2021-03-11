***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 14:27
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917256
BIST
15:461.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,56
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
15:467,4660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0385
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:468,9381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0179
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:46416,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,37
|Açılış
|: 416,12
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,82
BIST En Aktif Hisseler15:46
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|SANKO
|10,92
|29.350.266
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.357.005
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|KATMR
|4,52
|395.484.684
|% -9,60
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|DZGYO
|5,85
|15.426.031
|% -9,16
|
|IZFAS
|7,86
|16.333.962
|% -9,03
|
|SASA
|42,58
|2.553.417.597
|% -8,35
|
|SISE
|7,77
|1.104.624.441
|% 1,04
|
|KOZAL
|127,50
|907.681.275
|% -1,16
|
|GARAN
|9,05
|738.376.432
|% -1,31
|
|PETKM
|6,25
|553.134.434
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,37
|551.452.134
|% -0,42
|
|SISE
|7,77
|1.104.624.441
|% 1,04
|
|DOHOL
|3,45
|489.432.919
|% 2,07
|
|TSKB
|1,71
|210.950.197
|% 0,00
|
|PETKM
|6,25
|553.134.434
|% 0,32
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4617
|7,4660
|% -0,51
|
|Euro
|8,9281
|8,9381
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,3862
|10,4383
|% -0,22
|
|Frank
|8,0382
|8,0866
|% 0,12
|
|Riyal
|1,9842
|1,9942
|% -0,37
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|10,84
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.803
|-7,00
|
|Tam
|2.748
|2.817
|-7,53
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,64
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|0,79
|
Seans Raporu
15:46
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15:58BSOKE
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 28 kaybederek (% -0.53 ) 1, 365
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