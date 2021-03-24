***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.03.2021 10:32
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920109
BIST
13:201.398
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 21,03
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.405
En Düşük
1.372
13:207,9454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0054
|Açılış
|: 60,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 60,7900
|
8,0444
En Düşük
7,8310
13:209,4482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0132
|Açılış
|: 20,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4200
|
9,5332
En Düşük
9,2761
13:206,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 6,47
|
|Önceki Kapanış
|: 6,40
|
6,51
En Düşük
6,32
BIST En Aktif Hisseler13:20
|AYGAZ
|15,51
|43.396.014
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.609.721
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|420.206
|% 10,00
|
|TRILC
|37,88
|110.780.655
|% 9,99
|
|YESIL
|114,60
|22.679.252
|% 9,98
|
|GSRAY
|3,68
|314.071.629
|% -2,65
|
|EMNIS
|24,50
|290.756
|% -2,23
|
|INTEM
|43,30
|2.499.996
|% -1,50
|
|EMKEL
|2,62
|2.703.416
|% -1,13
|
|AVHOL
|8,97
|4.305.505
|% -0,99
|
|GARAN
|7,23
|3.425.243.130
|% 0,56
|
|SASA
|46,88
|779.622.216
|% 7,42
|
|PETKM
|5,59
|481.025.360
|% 4,10
|
|SISE
|7,20
|478.737.999
|% 1,84
|
|AKBNK
|4,93
|473.101.275
|% 2,71
|
|GARAN
|7,23
|3.425.243.130
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,26
|258.259.743
|% 3,20
|
|EKGYO
|1,91
|204.620.276
|% 3,24
|
|TSKB
|1,40
|148.168.689
|% 1,45
|
|AKBNK
|4,93
|473.101.275
|% 2,71
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9419
|7,9454
|% 0,07
|
|Euro
|9,4097
|9,4482
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,8726
|10,9271
|% -0,14
|
|Frank
|8,4583
|8,5092
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1132
|2,1238
|% 0,11
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|6,19
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.928
|2.972
|23,00
|
|Tam
|2.911
|2.986
|22,03
|
|Yarım
|1.407
|1.444
|10,66
|
|Çeyrek
|706
|722
|5,33
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,47
|0,07
|
|B. Petrol
|62,48
|62,48
|1,69
|