***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2021 17:05
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929219
BIST
16:531.386
En Yüksek
|Değişim
|: -1,56%
|| -21,98
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.408
|
1.416
En Düşük
1.383
16:538,0806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0228
|Açılış
|: 8,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0700
|
8,0953
En Düşük
8,0317
16:539,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0463
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6600
|
9,7378
En Düşük
9,6196
16:53460,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,16
|Açılış
|: 460,21
|
|Önceki Kapanış
|: 460,38
|
464,80
En Düşük
458,41
BIST En Aktif Hisseler16:53
|FENER
|31,90
|24.437.888
|% 10,00
|
|TRILC
|39,84
|59.489.271
|% 9,99
|
|TKURU
|295,30
|5.652.349
|% 9,98
|
|ORMA
|36,48
|486.023
|% 9,95
|
|DESA
|14,94
|25.886.644
|% 9,93
|
|ANELE
|5,49
|72.736.607
|% -10,00
|
|SAYAS
|23,58
|18.108.398
|% -10,00
|
|PEKGY
|1,62
|139.725.912
|% -10,00
|
|OZRDN
|7,20
|155.968
|% -10,00
|
|ADEL
|23,06
|31.325.206
|% -9,99
|
|EREGL
|18,26
|1.321.369.279
|% -0,44
|
|PETKM
|6,61
|1.178.585.800
|% 4,42
|
|GARAN
|7,08
|963.266.417
|% -2,75
|
|QUAGR
|26,40
|792.717.799
|% -9,34
|
|KRDMD
|7,27
|612.243.798
|% -2,28
|
|PETKM
|6,61
|1.178.585.800
|% 4,42
|
|EKGYO
|1,88
|302.370.938
|% -0,53
|
|ODAS
|3,09
|440.746.142
|% -7,76
|
|GARAN
|7,08
|963.266.417
|% -2,75
|
|MAKTK
|3,27
|417.389.644
|% -7,89
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0733
|8,0806
|% 0,28
|
|Euro
|9,7053
|9,7188
|% 0,48
|
|Sterlin
|11,2332
|11,2895
|% 1,00
|
|Frank
|8,7849
|8,8378
|% 0,70
|
|Riyal
|2,1462
|2,1570
|% 0,20
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-3,25
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|3.054
|3.100
|-11,00
|
|Tam
|3.039
|3.116
|-5,22
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-2,53
|
|Çeyrek
|737
|754
|-1,26
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,70
|6,71
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|0,35
|