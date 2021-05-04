***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.05.2021 10:39
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934327
BIST
13:271.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.428
En Düşük
1.417
13:278,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0907
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3481
En Düşük
8,2393
13:2710,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0680
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0389
En Düşük
9,9291
13:27477,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,37
|Açılış
|: 477,99
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
479,30
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler13:27
|DITAS
|15,29
|1.844.754
|% 10,00
|
|KARTN
|61,60
|56.671.000
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|1.040.765
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|14.947.486
|% 9,98
|
|MERIT
|306,40
|3.745.788
|% 9,98
|
|VAKFN
|21,30
|9.828.885
|% -9,97
|
|AYCES
|68,35
|416.375
|% -9,95
|
|CMENT
|35,40
|106.632
|% -7,81
|
|ATSYH
|4,35
|47.783
|% -7,05
|
|PRKME
|5,76
|40.522.022
|% -6,95
|
|EREGL
|19,71
|1.078.643.444
|% 3,96
|
|THYAO
|12,66
|693.889.790
|% -2,01
|
|PETKM
|6,86
|525.148.768
|% 0,88
|
|GARAN
|7,31
|408.697.129
|% -0,81
|
|KOZAL
|116,00
|369.565.641
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,10
|179.412.133
|% -0,94
|
|PETKM
|6,86
|525.148.768
|% 0,88
|
|SKBNK
|1,14
|82.175.418
|% 1,79
|
|GARAN
|7,31
|408.697.129
|% -0,81
|
|EREGL
|19,71
|1.078.643.444
|% 3,96
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3336
|8,3381
|% 1,10
|
|Euro
|10,0164
|10,0234
|% 0,68
|
|Sterlin
|11,5532
|11,6111
|% 0,99
|
|Frank
|9,0843
|9,1390
|% 0,75
|
|Riyal
|2,2188
|2,2299
|% 1,17
|
|13:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-10,16
|
|Altın Gr.
|478
|478
|2,67
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,74
|26,79
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|1,24
|