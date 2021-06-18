***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.06.2021 11:48
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943004
BIST
13:121.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,76
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
13:128,6839
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
13:1210,3576
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0399
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
13:12500,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,28
|Açılış
|: 500,42
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler13:12
|IDGYO
|6,05
|1.225.138
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|6.889.959
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.801.978
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.626.188
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.139.978
|% -9,99
|
|BAGFS
|15,54
|512.183
|% -9,97
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|VERTU
|23,12
|22.420.626
|% -4,07
|
|THYAO
|14,53
|805.548.151
|% -0,89
|
|GARAN
|8,23
|361.278.482
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,98
|271.426.222
|% -2,65
|
|KOZAL
|121,30
|257.078.312
|% -1,78
|
|EKGYO
|2,11
|256.645.771
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,11
|256.645.771
|% -0,47
|
|YKBNK
|2,17
|141.553.220
|% 0,00
|
|THYAO
|14,53
|805.548.151
|% -0,89
|
|GARAN
|8,23
|361.278.482
|% 0,49
|
|KRDMD
|6,98
|271.426.222
|% -2,65
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6807
|8,6839
|% -0,41
|
|Euro
|10,3515
|10,3576
|% -0,38
|
|Sterlin
|12,0228
|12,0831
|% -0,69
|
|Frank
|9,4090
|9,4657
|% -0,56
|
|Riyal
|2,3077
|2,3192
|% -0,45
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|19,81
|
|Altın Gr.
|500
|500
|3,07
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.298
|3.383
|20,11
|
|Yarım
|1.594
|1.637
|9,73
|
|Çeyrek
|800
|818
|4,86
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,44
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|-0,51
|