***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 14:35
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943357
BIST
14:551.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,12
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
14:558,7929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0556
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
14:5510,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0914
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
14:55503,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 7,94
|Açılış
|: 503,61
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler14:55
|EUKYO
|8,69
|10.877.150
|% 10,00
|
|OZBAL
|10,12
|7.691.727
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.039.365
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.306.288
|% 9,96
|
|POLTK
|369,80
|7.871.110
|% 9,09
|
|METUR
|6,39
|63.482.104
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|190.856.934
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|LKMNH
|8,32
|3.109.822
|% -9,17
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|THYAO
|14,50
|1.085.753.707
|% -0,28
|
|GARAN
|8,09
|522.223.485
|% -0,86
|
|EKGYO
|2,08
|427.712.997
|% 0,97
|
|EREGL
|17,99
|405.158.135
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,78
|379.872.619
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,08
|427.712.997
|% 0,97
|
|YKBNK
|2,14
|226.363.092
|% -0,47
|
|THYAO
|14,50
|1.085.753.707
|% -0,28
|
|TSKB
|1,29
|83.398.164
|% -1,53
|
|GARAN
|8,09
|522.223.485
|% -0,86
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7904
|8,7929
|% 0,64
|
|Euro
|10,4537
|10,4592
|% 0,88
|
|Sterlin
|12,1445
|12,2054
|% 0,96
|
|Frank
|9,4935
|9,5507
|% 0,67
|
|Riyal
|2,3350
|2,3467
|% 0,53
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|17,97
|
|Altın Gr.
|503
|504
|7,92
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|41,00
|
|Tam
|3.318
|3.403
|42,63
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|20,62
|
|Çeyrek
|804
|823
|10,31
|
|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,35
|0,10
|
|B. Petrol
|73,48
|73,48
|-0,03
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Seans Raporu
14:55
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