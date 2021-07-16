***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.07.2021 14:59
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951487
BIST
16:261.362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,76
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
16:268,5244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0400
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
16:2610,1043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0323
|Açılış
|: 10,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
16:26500,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,83
|Açılış
|: 500,11
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler16:26
|KGYO
|7,15
|30.840.328
|% 10,00
|
|KARYE
|8,80
|79.647.960
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.197.393
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.912.171
|% 9,98
|
|KRTEK
|7,75
|35.317.985
|% -7,41
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|ISBIR
|5.201,00
|532.992
|% -3,67
|
|SASA
|30,58
|1.150.718.975
|% -1,86
|
|THYAO
|13,13
|447.920.378
|% 0,38
|
|GARAN
|8,39
|428.771.485
|% -0,47
|
|KRDMD
|7,34
|313.754.231
|% 0,96
|
|ARCLK
|33,52
|290.175.059
|% 2,51
|
|YKBNK
|2,30
|157.798.662
|% -0,86
|
|PEKGY
|1,02
|60.714.345
|% 2,00
|
|SKBNK
|1,06
|62.213.967
|% 1,92
|
|GARAN
|8,39
|428.771.485
|% -0,47
|
|DGKLB
|2,17
|104.483.341
|% 6,37
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5227
|8,5244
|% -0,47
|
|Euro
|10,0994
|10,1043
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,7519
|11,8109
|% -0,52
|
|Frank
|9,2406
|9,2963
|% -0,62
|
|Riyal
|2,2670
|2,2784
|% -0,47
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-5,40
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,68
|
|Cumhuriyet
|3.312
|3.362
|-9,00
|
|Tam
|3.295
|3.378
|-9,33
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|-4,52
|
|Çeyrek
|799
|817
|-2,26
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|7,16
|7,17
|-0,09
|
|B. Petrol
|73,71
|73,71
|0,24
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Seans Raporu
16:26
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