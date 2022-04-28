***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2022 10:24
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024687
BIST
11:092.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 21,53
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.460
11:0914,7953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0131
|Açılış
|: 14,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
11:0915,6316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0051
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5368
11:09895,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,99
|Açılış
|: 895,92
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler11:09
|EGGUB
|251,90
|9.361.612
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|18.546.185
|% 10,00
|
|INVEO
|32,88
|11.002.315
|% 9,97
|
|UFUK
|28,54
|532.128
|% 9,94
|
|POLHO
|3,40
|67.247.828
|% 9,32
|
|KZBGY
|62,30
|19.744.740
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|262.210
|% -9,96
|
|ALBRK
|1,20
|214.388.065
|% -7,69
|
|SERVE
|23,30
|116.500
|% -7,17
|
|BMSCH
|8,06
|19.800.019
|% -5,95
|
|THYAO
|41,24
|2.036.123.509
|% 1,83
|
|GARAN
|15,06
|1.162.966.715
|% 0,60
|
|SISE
|18,16
|591.419.756
|% 1,91
|
|AKBNK
|9,20
|471.781.529
|% 0,55
|
|EREGL
|34,20
|432.574.272
|% -0,41
|
|ALBRK
|1,20
|214.388.065
|% -7,69
|
|EKGYO
|2,70
|247.929.988
|% 2,66
|
|GARAN
|15,06
|1.162.966.715
|% 0,60
|
|YKBNK
|5,04
|379.535.799
|% 1,82
|
|SKBNK
|1,16
|62.959.584
|% 5,45
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7940
|14,7953
|% -0,09
|
|Euro
|15,6110
|15,6316
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,5184
|18,6112
|% -0,01
|
|Frank
|15,2090
|15,3006
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9329
|3,9526
|% -0,07
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|-2,38
|
|Altın Gr.
|895
|895
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,26
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,39
|