***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 10:04
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060347
BIST
18:053.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
0
En Düşük
0
18:0518,2301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0144
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2301
En Düşük
18,1962
18:0518,1865
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0932
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,2006
En Düşük
18,0825
18:051.007,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,58
|Açılış
|: 1.007,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KUVVA
|40,00
|836.075
|% 0,00
|
|OBASE
|15,11
|28.177.814
|% 0,00
|
|KLNMA
|19,02
|2.026.874
|% 0,00
|
|TOASO
|92,65
|946.985.192
|% 0,00
|
|VAKKO
|21,84
|24.161.220
|% 0,00
|
|KUVVA
|40,00
|836.075
|% 0,00
|
|OBASE
|15,11
|28.177.814
|% 0,00
|
|KLNMA
|19,02
|2.026.874
|% 0,00
|
|TOASO
|92,65
|946.985.192
|% 0,00
|
|VAKKO
|21,84
|24.161.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 0,00
|
|THYAO
|75,15
|9.953.068.743
|% 0,00
|
|EREGL
|30,98
|7.852.636.417
|% 0,00
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,11
|11.664.538.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,38
|4.763.632.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,19
|6.844.493.289
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,64
|4.557.620.873
|% 0,00
|
|GARAN
|25,30
|7.425.807.268
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2249
|18,2287
|% 0,07
|
|Euro
|18,1742
|18,1800
|% 0,48
|
|Sterlin
|21,0499
|21,1555
|% 0,59
|
|Frank
|18,5375
|18,6491
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8317
|4,8559
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|8,89
|
|Altın Gr.
|1.006
|1.007
|4,76
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.779
|6.841
|29,00
|
|Yarım
|3.303
|3.345
|14,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,37
|18,40
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|0,13
|
|B. Petrol
|95,07
|95,07
|-0,67
|