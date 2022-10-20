***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2022 10:59
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073035
BIST
12:093.914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 33,31
|Açılış
|: 3.890
|
|Önceki Kapanış
|: 3.880
|
3.923
En Düşük
3.878
12:0918,5982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7350
|
18,6277
En Düşük
18,5562
12:0918,2096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0360
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,2350
En Düşük
18,1338
12:09975,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,21
|Açılış
|: 975,58
|
|Önceki Kapanış
|: 972,38
|
977,31
En Düşük
969,84
BIST En Aktif Hisseler12:09
|PENTA
|644,10
|13.824.767
|% 9,99
|
|CONSE
|8,28
|275.483.570
|% 9,96
|
|SMRTG
|69,00
|45.307.539
|% 9,96
|
|ERCB
|58,00
|178.712.423
|% 9,95
|
|ETILR
|9,28
|29.978.221
|% 9,95
|
|ISSEN
|43,40
|39.348.318
|% -7,89
|
|BRKO
|1,67
|370.683
|% -7,73
|
|ROYAL
|4,58
|103.906
|% -7,10
|
|DESA
|31,84
|5.644.646
|% -4,10
|
|COSMO
|72,00
|550.728
|% -3,61
|
|THYAO
|99,70
|3.795.264.309
|% 2,36
|
|VAKBN
|9,15
|2.179.706.767
|% 6,40
|
|HALKB
|8,97
|2.176.274.316
|% 5,28
|
|AKBNK
|15,93
|1.947.189.338
|% 1,40
|
|YKBNK
|9,82
|1.842.333.541
|% 0,92
|
|EKGYO
|4,54
|1.305.104.910
|% 2,02
|
|HALKB
|8,97
|2.176.274.316
|% 5,28
|
|VAKBN
|9,15
|2.179.706.767
|% 6,40
|
|YKBNK
|9,82
|1.842.333.541
|% 0,92
|
|TSKB
|2,77
|468.772.158
|% -0,72
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5954
|18,5982
|% 0,01
|
|Euro
|18,1898
|18,2096
|% 0,20
|
|Sterlin
|20,7309
|20,8349
|% -0,15
|
|Frank
|18,4361
|18,5472
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9325
|4,9572
|% 0,17
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.633
|1.633
|3,89
|
|Altın Gr.
|975
|975
|2,83
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-7,00
|
|Tam
|6.645
|6.724
|11,00
|
|Yarım
|3.238
|3.288
|6,00
|
|Çeyrek
|1.622
|1.645
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|0,01
|
|B. Petrol
|93,48
|93,48
|1,07
|
Seans Raporu
12:09
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