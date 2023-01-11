***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2023 10:32
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099903
BIST
10:204.989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,83
|Açılış
|: 5.006
|
|Önceki Kapanış
|: 4.988
|
5.091
En Düşük
4.989
10:2018,7810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 18,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9150
|
18,8841
En Düşük
18,6923
10:2020,2093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0476
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2700
|
20,3201
En Düşük
20,0482
10:201.136,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,81
|Açılış
|: 1.136,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.133,80
|
1.140,15
En Düşük
1.128,57
BIST En Aktif Hisseler10:18
|SDTTR
|56,65
|2.414.423
|% 10,00
|
|ONCSM
|30,92
|714.716
|% 9,96
|
|BALAT
|26,30
|2.261.263
|% 9,95
|
|KRVGD
|25,46
|17.595.144
|% 8,06
|
|ULUFA
|7,72
|24.378.343
|% 7,97
|
|VKING
|29,98
|1.026.839
|% -9,97
|
|POLTK
|1.762,90
|9.946.435
|% -8,69
|
|MARTI
|3,81
|71.723.067
|% -7,75
|
|UMPAS
|4,13
|361.470
|% -7,40
|
|SNPAM
|15,55
|632.232
|% -7,22
|
|THYAO
|133,30
|1.109.292.113
|% 1,60
|
|EREGL
|38,20
|649.613.786
|% 0,90
|
|ASELS
|58,30
|578.708.566
|% 0,26
|
|TUPRS
|485,30
|482.027.798
|% 2,10
|
|EKGYO
|8,59
|477.634.647
|% 1,06
|
|EKGYO
|8,59
|477.634.647
|% 1,06
|
|KATMR
|2,16
|73.761.160
|% -6,90
|
|YKBNK
|9,63
|278.274.639
|% 1,05
|
|KRDMD
|18,28
|469.330.816
|% 0,77
|
|KLGYO
|3,07
|63.876.672
|% 3,02
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7794
|18,7847
|% 0,06
|
|Euro
|20,1977
|20,2107
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,7827
|22,8970
|% 0,17
|
|Frank
|20,3045
|20,4268
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9865
|5,0115
|% 0,02
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|5,39
|
|Altın Gr.
|1.136
|1.136
|2,50
|
|Cumhuriyet
|7.619
|7.734
|-26,00
|
|Tam
|7.685
|7.750
|15,00
|
|Yarım
|3.733
|3.791
|7,00
|
|Çeyrek
|1.866
|1.895
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,87
|23,89
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,19
|
|B. Petrol
|79,49
|79,49
|-0,61
|
Seans Raporu
10:18
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