***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:38
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110396
BIST
11:534.708
En Yüksek
|Değişim
|: -4,51%
|| -222,28
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.699
11:5318,8305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0044
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:5320,1859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0233
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:531.134,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.134,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ONCSM
|103,10
|2.168.605
|% 9,80
|
|ZEDUR
|51,90
|71.259
|% 9,54
|
|MEDTR
|33,26
|7.839.642
|% 3,94
|
|LIDER
|117,50
|12.744.804
|% 3,52
|
|ULUFA
|6,27
|236.511
|% 1,13
|
|RUBNS
|20,66
|9.178.005
|% -9,78
|
|SDTTR
|82,50
|55.477.181
|% -9,24
|
|KARYE
|24,20
|7.539.922
|% -8,68
|
|YEOTK
|54,85
|33.495.207
|% -8,58
|
|SOKE
|12,86
|44.539.480
|% -8,34
|
|ASTOR
|26,10
|247.695.609
|% -4,19
|
|GESAN
|205,20
|88.488.241
|% -7,28
|
|AHGAZ
|80,75
|66.963.573
|% -1,46
|
|SDTTR
|82,50
|55.477.181
|% -9,24
|
|SOKE
|12,86
|44.539.480
|% -8,34
|
|ASTOR
|26,10
|247.695.609
|% -4,19
|
|BRLSM
|9,80
|43.658.840
|% -2,87
|
|MOBTL
|3,19
|13.483.786
|% -8,07
|
|SOKE
|12,86
|44.539.480
|% -8,34
|
|HUNER
|8,37
|18.759.301
|% -7,51
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8265
|18,8305
|% 0,02
|
|Euro
|20,1785
|20,1859
|% -0,12
|
|Sterlin
|22,5742
|22,6874
|% 0,04
|
|Frank
|20,2370
|20,3590
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0036
|5,0287
|% 0,02
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,04
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.134
|2,60
|
|Cumhuriyet
|7.677
|7.793
|16,00
|
|Tam
|7.711
|7.766
|-22,00
|
|Yarım
|3.767
|3.800
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.883
|1.900
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,52
|13,54
|0,06
|
|B. Petrol
|82,64
|82,64
|1,65
|
Seans Raporu
11:53
daha fazla
-
12:08TMSN
Yüzde -7.77 oranında düşüşle 51.65 lira fiyatla işlem gören hissede 413, 504 adet işlem
-
12:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -262, 63 kaybederek (% -4.81 ) 5, 203
-
12:07
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, AKGRT, CANTE
-
12:07
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, KRDMD, ASELS
-
12:07XU100
Endeks 4, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 62 altında . İşlem hacmi 16, 035.00 milyon TL de