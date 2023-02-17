***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2023 10:00
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [VERTU]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114628
BIST
12:505.043
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 34,49
|Açılış
|: 4.938
|
|Önceki Kapanış
|: 5.009
|
5.082
En Düşük
4.897
12:5018,8689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0216
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1170
|
18,9660
En Düşük
18,8256
12:5020,0794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0696
|Açılış
|: 20,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4100
|
20,3206
En Düşük
20,0272
12:501.106,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.106,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,07
|
1.116,96
En Düşük
1.103,07
BIST En Aktif Hisseler12:50
|CMBTN
|674,30
|58.006.116
|% 10,00
|
|DYOBY
|21,78
|30.468.755
|% 10,00
|
|NIBAS
|20,94
|79.109.331
|% 9,98
|
|PNLSN
|39,50
|52.013.235
|% 9,97
|
|OYAKC
|33,14
|1.061.430.994
|% 9,95
|
|KOZAL
|27,28
|2.194.013.193
|% -94,80
|
|LIDER
|97,20
|19.994.974
|% -10,00
|
|HATEK
|7,58
|32.993.662
|% -9,98
|
|BVSAN
|40,84
|761.555.592
|% -9,96
|
|MACKO
|53,45
|127.131.986
|% -9,94
|
|TUPRS
|630,00
|2.277.724.796
|% -0,06
|
|KRDMD
|19,80
|2.228.682.975
|% 2,96
|
|THYAO
|142,20
|2.197.597.363
|% 1,57
|
|KOZAL
|27,28
|2.194.013.193
|% -94,80
|
|EREGL
|43,82
|1.880.591.381
|% -1,53
|
|KRDMD
|19,80
|2.228.682.975
|% 2,96
|
|KOZAL
|27,28
|2.194.013.193
|% -94,80
|
|AKBNK
|16,15
|954.039.024
|% 0,31
|
|YKBNK
|9,10
|525.175.699
|% -0,22
|
|EKGYO
|7,44
|416.361.783
|% 1,78
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8652
|18,8689
|% 0,11
|
|Euro
|20,0707
|20,0794
|% -0,35
|
|Sterlin
|22,4607
|22,5734
|% -0,31
|
|Frank
|20,1762
|20,2977
|% -0,50
|
|Riyal
|5,0144
|5,0395
|% 0,10
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-11,78
|
|Altın Gr.
|1.107
|1.107
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|7.484
|7.597
|-38,00
|
|Tam
|7.521
|7.574
|-82,00
|
|Yarım
|3.674
|3.706
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.837
|1.853
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|21,24
|21,26
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|12,88
|12,90
|-0,19
|
|B. Petrol
|83,97
|83,97
|-1,17
|