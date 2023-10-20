***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 14:47
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208055
BIST
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15:257.618
En Düşük
|Değişim
|: -1,94%
|| -150,59
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.550
En Yüksek
7.711
15:2528,0210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0400
|Açılış
|: 28,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
15:2529,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0069
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
15:251.779,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,70
|Açılış
|: 1.779,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler15:25
|MRSHL
|1.786,40
|113.363.097
|% 10,00
|
|QNBFL
|1.156,50
|9.525.846
|% 10,00
|
|MEKAG
|48,66
|17.553.803
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|2.643.984
|% 9,99
|
|AVTUR
|10,24
|30.228.942
|% 9,99
|
|AYCES
|486,10
|29.166.415
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|237.768.053
|% -9,99
|
|PEKGY
|25,66
|13.696.333
|% -9,96
|
|ENSRI
|30,36
|13.383.369
|% -9,96
|
|KLNMA
|35,72
|8.591.916
|% -9,75
|
|THYAO
|209,40
|4.471.009.804
|% -1,97
|
|TUPRS
|132,00
|3.424.957.968
|% -1,05
|
|ASELS
|40,78
|3.136.995.019
|% -0,78
|
|PETKM
|21,06
|2.238.918.885
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,25
|1.869.336.370
|% -1,93
|
|ZOREN
|5,52
|1.168.641.312
|% -3,83
|
|ODAS
|11,76
|1.694.211.009
|% 3,16
|
|EKGYO
|7,06
|942.089.899
|% -1,81
|
|PETKM
|21,06
|2.238.918.885
|% 1,06
|
|YKBNK
|18,25
|1.869.336.370
|% -1,93
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0175
|28,0210
|% 0,14
|
|Euro
|29,6747
|29,6852
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,8902
|34,0602
|% 0,11
|
|Frank
|31,2744
|31,4628
|% 0,12
|
|Riyal
|7,4478
|7,4852
|% 0,21
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|0,13
|
|Altın Gr.
|1.783
|1.783
|7,81
|
|Cumhuriyet
|12.279
|12.465
|160,00
|
|Tam
|12.016
|12.086
|14,00
|
|Yarım
|6.027
|6.068
|7,00
|
|Çeyrek
|3.004
|3.034
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,86
|20,89
|0,15
|
|B. Petrol
|93,38
|93,38
|1,00
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:40BRKO
Yüzde -6.29 oranında düşüşle 4.62 lira fiyatla işlem gören hissede 309, 549 adet işlem
-
15:39HKTM
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 66.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167, 569 adet işlem
-
15:38DAGI
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 464, 428 adet işlem
-
15:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -129, 68 kaybederek (% -1.93 ) 6, 597
-
15:37
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, QNBFB, MRSHL, VKING, INGRM, DOFER, YAPRK, AVTUR, MEKAG