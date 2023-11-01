***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.11.2023 13:47
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212943
BIST
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14:197.397
En Düşük
|Değişim
|: -1,56%
|| -117,16
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.386
En Yüksek
7.598
14:1928,3332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0313
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3332
En Düşük
28,2395
14:1929,8917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0633
|Açılış
|: 29,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8651
14:191.806,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,18
|Açılış
|: 1.806,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:19
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|ISBTR
|539.000,00
|2.687.000
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.870,00
|4.860.598
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|77.034.913
|% 9,98
|
|ISMEN
|38,18
|1.959.228.880
|% -10,00
|
|MIATK
|723,60
|3.009.998.379
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.988.647
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.408.083
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.641.709
|% -10,00
|
|TABGD
|182,10
|5.756.587.288
|% -4,31
|
|THYAO
|212,10
|4.159.777.281
|% -2,39
|
|TUPRS
|142,70
|3.664.137.970
|% 0,56
|
|MIATK
|723,60
|3.009.998.379
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.959.228.880
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,02
|773.712.639
|% -5,28
|
|GSRAY
|8,34
|900.118.834
|% -4,69
|
|EKGYO
|6,37
|675.392.196
|% -2,90
|
|ODAS
|11,31
|1.057.519.292
|% -4,23
|
|YKBNK
|16,98
|952.010.889
|% -1,51
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3254
|28,3332
|% 0,11
|
|Euro
|29,8787
|29,8917
|% -0,21
|
|Sterlin
|34,2679
|34,4398
|% 0,00
|
|Frank
|31,0377
|31,2247
|% 0,26
|
|Riyal
|7,5299
|7,5677
|% 0,14
|
|14:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.984
|-0,16
|
|Altın Gr.
|1.806
|1.806
|1,23
|
|Cumhuriyet
|12.205
|12.390
|-65,00
|
|Tam
|11.965
|12.036
|39,00
|
|Yarım
|6.001
|6.043
|20,00
|
|Çeyrek
|2.991
|3.021
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|20,64
|20,67
|-0,14
|
|B. Petrol
|86,39
|86,39
|1,37
|