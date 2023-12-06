***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2023 13:26
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222688
BIST
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16:227.947
En Düşük
|Değişim
|: -1,37%
|| -110,49
|Açılış
|: 8.067
|
|Önceki Kapanış
|: 8.057
|
7.930
En Yüksek
8.112
16:2228,9398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0579
|Açılış
|: 28,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9475
En Düşük
28,8087
16:2231,2450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0305
|Açılış
|: 31,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3200
|
31,2778
En Düşük
31,1381
16:221.888,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.888,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.874,80
|
1.894,29
En Düşük
1.870,48
BIST En Aktif Hisseler16:20
|CMBTN
|1.958,00
|75.714.965
|% 10,00
|
|GLCVY
|43,16
|68.335.137
|% 9,99
|
|OZSUB
|33,26
|125.598.974
|% 9,99
|
|ALCAR
|1.387,00
|367.734.697
|% 9,99
|
|EKOS
|39,92
|796.538.171
|% 9,97
|
|BTCIM
|160,20
|497.981.529
|% -10,00
|
|SAFKR
|30,78
|78.562.204
|% -10,00
|
|GEDIK
|15,60
|53.514.337
|% -9,98
|
|EUYO
|13,13
|14.231.753
|% -9,95
|
|CASA
|106,00
|4.633.814
|% -9,94
|
|THYAO
|252,75
|5.133.749.689
|% -2,41
|
|ISCTR
|22,94
|5.062.727.303
|% 2,41
|
|YKBNK
|20,52
|3.780.699.342
|% 1,18
|
|AKBNK
|36,90
|3.642.327.579
|% 0,93
|
|BINHO
|359,00
|2.890.235.809
|% 3,38
|
|ISCTR
|22,94
|5.062.727.303
|% 2,41
|
|EKGYO
|7,51
|1.566.916.692
|% 1,76
|
|YKBNK
|20,52
|3.780.699.342
|% 1,18
|
|IHLAS
|1,18
|170.297.560
|% -3,28
|
|ODAS
|10,18
|1.081.725.389
|% -6,61
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9348
|28,9399
|% 0,20
|
|Euro
|31,2401
|31,2504
|% 0,12
|
|Sterlin
|36,3281
|36,5103
|% 0,19
|
|Frank
|32,9682
|33,1668
|% 0,32
|
|Riyal
|7,6931
|7,7316
|% 0,21
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,23
|24,26
|% 0,66
|
|Platin
|913,49
|915,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,68
|964,49
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,62
|76,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,73
|2.030,05
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:20
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16:35EDATA
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