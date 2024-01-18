***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.01.2024 16:00
***VERTU*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VERTU.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241365
BIST
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17:538.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 23,51
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.040
En Yüksek
8.117
17:5330,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0058
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5332,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0046
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:531.950,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.950,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:53
|HLGYO
|2,63
|85.296.712
|% 48,59
|
|GRTRK
|52,80
|197.603.084
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.573.804
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|221.236.152
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.423.046
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.947.082.015
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.513.000
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|SURGY
|41,84
|1.246.367.854
|% -9,87
|
|BAGFS
|26,30
|358.088.371
|% -8,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.420.872.888
|% 8,90
|
|THYAO
|252,00
|5.778.622.304
|% -0,20
|
|ISCTR
|26,04
|5.501.999.409
|% 1,40
|
|SASA
|36,38
|4.945.298.623
|% 7,76
|
|YKBNK
|22,30
|3.827.605.020
|% 0,54
|
|EKGYO
|8,94
|2.312.047.083
|% 1,82
|
|ISCTR
|26,04
|5.501.999.409
|% 1,40
|
|YKBNK
|22,30
|3.827.605.020
|% 0,54
|
|ZOREN
|4,46
|642.245.738
|% 1,59
|
|SASA
|36,38
|4.945.298.623
|% 7,76
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1312
|30,1359
|% 0,02
|
|Euro
|32,8045
|32,8223
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0524
|38,2432
|% -0,13
|
|Frank
|34,5592
|34,7674
|% -0,42
|
|Riyal
|8,0123
|8,0525
|% 0,04
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|901,51
|903,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,66
|943,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,10
|2.013,48
|% 0,66
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Seans Raporu
17:53
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